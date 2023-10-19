入秋微涼！全家推「濃起司拿鐵、起司酷繽沙」 咖啡買1送1限3天
入秋來點濃郁起司！全家攜手PABLO推出5款濃郁起司新品，包括起司拿鐵、半熟起司酷繽沙、半熟起司塔、起司餅乾塔冰淇淋、半熟起司口味爆米花，鹹香風味，起司控千萬別錯過。同時，全家20日起限3天，大杯特濃美式買1送1，還有泡麵、紅茶等共6品項買1送1。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家聯名PABLO濃郁起司系列開賣，包括「Let’s Café起司拿鐵」，將起司與拿鐵完美結合，每一口都能感受到濃郁起司的鹹香感，原價75元、31日前會員嚐鮮價65元；「半熟起司酷繽沙」，以奶香十足的起司冰淇淋拌入檸檬香，原價65元、31日前會員嚐鮮價55元。
獨家販售的「起司餅乾塔冰淇淋」重新呈現起司塔的塔皮靈魂，售價49元；SOHOT炎選現烤點心店就能吃到熱呼呼的「經典起司塔」，塔皮外酥內軟，售價49元；「米的爆米花-半熟起司口味」，即日起至11/28嚐鮮價68元（原價79元）。
全家10月20起至10月22日週末康康五優惠，大杯特濃美式買1送1；隨買跨店取「原萃蜜香紅茶」、「阿奇儂生巧克力戀乳雪糕」、「食麵王泡菜味」、「農心辛拉麵」、「SOMA捲心酥」同商品買1送1。
同時，萊爾富搶攻萬聖節商機，即日起至11月14日引進萬聖節限定版包裝零食、餅乾，最低5.8折起。像是超商獨家販售的「大頭叔叔爆米花」，分別推出焦糖及巧克力口味，並以南瓜稻草人跟鬼屋視覺營造搞鬼氛圍，每罐原價129元，活動期間享單件特價99元、任2件特價149元，購買2件約打5.8折；還有獨家新品「卡滋爆米花-神秘可可風味」，以蠟筆小新萌趣裝扮搭配紫色外盒增添神秘色彩，原價59元，享第2件6折優惠。