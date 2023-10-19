北港工業地可供台積電設廠 台灣金聯：地方政府得擴大徵收才夠大
台積電放棄在桃園龍潭科學園區設廠，傳出雲林縣北港鎮地方人士主張，爭取台積電進駐北港地區工業用地（原萬有紙廠），擁有土地產權的台灣金聯公司今（19）日回應表示，此工業地面積約14公頃，未達台積電設廠所需的100公頃以上，除非地方政府有意徵收附近民間土地。
記者顏真真／台北報導
台灣金聯進一步說明，北港地區工業用地是台灣金聯公司經過近20年整合、開發，投入相當多人力及經費，如今才能成為大面積且完整的工業區土地，產權相當清楚、單純為台灣金聯公司所有，具有十足的處分權，並非公有土地。
此外，目前傳台積電原本要在龍潭設1.4奈米廠房，約需100公頃以上土地，不過，台灣金聯說，北港工業用地約為14公頃，與台積電設廠需求所差甚遠，不知北港鎮公所等地方政府機關是否要擴大徵收附近民宅變更為工業用地，因為唯有如此，才能符合台積電設廠需要。
台灣金聯強調，面積約14公頃的北港地區工業用地，目前雖屬甲種工業區土地，但台灣金聯公司一向支持引進低污染產業進駐園區，未來仍然會伺機處分，讓適合的產業進駐，以促進地方繁榮及增進就業機會。對於北港地方人士希望能將目前地目為甲種工業區土地變更為乙種工業區土地，台灣金聯公司也樂觀其成，請北港鎮公所等地方政府機關能儘速完成相關作業。