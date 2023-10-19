16萬人還沒領！普發6000元「10月底到期」 1族群延長至明年1/31
全民普發現金6000元，今年3月22日開放登記入帳，領取期限至10月31日止，財政部國庫署表示，截至10月18日止，已超過2,339萬人請領，但仍有16萬人尚未領錢，因此再次提醒民眾，除了今年10月1日至12月31日間在國內出生並領有出生證明之國民，且其生母或生父符合領取資格之新生兒，領取截止期限為113年1月31日，今年9月底前出生嬰兒及其餘民眾，普發現金領取期限均至10月31日止，超過期限將無法領取。
記者林莞茜／綜合報導
財政部指出，政府規劃辦理全民普發現金6000元，讓民眾共享經濟成果，方式採取「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」5種方式，方便民眾領取；其中「登記入帳」已於3月22日開放登記，且陸續於4月10日及4月17日分別開放「ATM領現」及「郵局領現」作業。截至10月18日止，已超過2,339萬人請領，逾9成9民眾透過多元管道完成領取普發現金。
財政部國庫署提醒民眾，除了今年10月1日至12月31日間在國內出生並領有出生證明之國民，且其生母或生父符合領取資格之新生兒，領取截止期限為113年1月31日；今年9月底前出生嬰兒及其餘民眾，普發現金領取期限均至今年10月31日止，超過期限將無法領取。
國庫署呼籲，符合領取資格且尚未領取的民眾，請把握剩下的時間，儘速選擇適合的方式領取；特別是部分長期旅居國外之國民，倘於10月31日前回國恢復戶籍，如領取過程遇有相關問題，請務必於10月31日前撥打1988 客服專線洽詢，1988客服專線將竭力協助民眾辦理。
另外，近日有民眾反映接獲自稱財政部或國庫署來電表示民眾重複領取，請民眾提供個人資料。該署強調政府不會主動致電民眾，此為不肖分子冒用財政部或國庫署名義，意圖騙取民眾個資，請民眾審慎判斷，以維護自身權益。
財政部國庫署再次強調，政府不會發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求到ATM或網路銀行操作轉帳，請民眾務必提高警覺，千萬不要上當，以免個資被竊或遭詐騙。如遇可疑網站或訊息，立即撥打165反詐騙專線，全民共同防堵詐騙事件。