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《Garena 傳說對決》聯名阿默蛋糕　攜手玩家一起回味經典傳說

▲七週年限定聯名 《Garena 傳說對決》X 阿默蛋糕與玩家一起回味經典傳說！（圖／品牌提供）
▲七週年限定聯名 《Garena 傳說對決》X 阿默蛋糕與玩家一起回味經典傳說！（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

《Garena 傳說對決》歡慶七週年，聯名台灣知名蛋糕品牌「阿默蛋糕」，呼應本次週年慶主題「經典」打造聯名蛋糕包裝，邀請人氣英雄芽芽、薇菈與愛里以七週年造型現身聯名限定蛋糕禮盒，為玩家帶來七週年「最 7 幻慶生」。本次聯名更推出七週年限定傳說收藏卡、「愛里 次元突破」鑰匙圈與限定貼紙等超多好禮。10/20（五）中午12:00起 阿默蛋糕官網預購搶先開跑，購買任一項傳說對決七週年慶x阿默蛋糕聯名商品即可獲得限定貼紙，購買任二項聯名商品則可加贈傳說收藏卡一張（單筆不累贈），前 800 位網路預購傳說對決七週年經典組合包全套贈品。11/4（六）起至指定門市購買也可獲得上述贈品（數量有限送完為止），敬邀玩家們一同參與傳說對決七週年盛宴。

傳說對決七週年生日快樂　人氣英雄芽芽、薇菈與愛里推薦「７幻甜點」！

《Garena 傳說對決》於今年七週年慶攜手阿默蛋糕限時推出聯名蛋糕，將人氣英雄芽芽、薇菈與愛里與阿默蛋糕經典產品：達克瓦茲騎士4合1、荷蘭貴族手工蛋糕和阿默提拉米蘇結合，打造七週年「7 幻甜點」聯名限定包裝。10/20（五）中午12:00起 玩家可至阿默蛋糕官網搶先預購，購買任一項傳說對決七週年慶x阿默蛋糕聯名商品即可獲得限定貼紙，購買任二項聯名商品則可獲得傳說收藏卡一張（單筆不累贈），包含「芽芽 空之彼端」、「薇菈 時之彼端」、「凱恩與森圖爾特」與「愛里 次元突破」，共 4 款造型隨機出貨，其中「愛里 次元突破」款包含全臺僅有 5 張的愛里簽名卡，歡迎玩家一起來蒐集！ 11/4（六）起至阿默蛋糕 5 間指定門市購買也可獲得上述週邊贈品（數量有限送完為止）。

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▲傳說對決七週年生日快樂　人氣英雄芽芽、薇菈與愛里推薦「７幻甜點」（圖／品牌提供）
▲傳說對決七週年生日快樂　人氣英雄芽芽、薇菈與愛里推薦「７幻甜點」（圖／品牌提供）
全臺限量 5 張「愛里 次元突破簽名收藏卡」與稀有「愛里 次元突破鑰匙圈」等你來蒐集

除此之外，於本次七週年慶登場的「愛里 次元突破」造型不僅於聯名蛋糕包裝和傳說收藏卡亮相，更推出全臺限量５張的「愛里 次元突破」專屬簽名珍稀款傳說收藏卡。此外，10/20（五）開放網路預購，前 800 位網路預購傳說對決七週年經典組合包的粉絲，還可獲得包含限量「愛里 次元突破」鑰匙圈的全套贈品（貼紙、提袋、鑰匙圈、收藏卡(隨機出貨不挑款)），每款限贈一個不累贈，數量有限，送完為止！眾多限量精美週邊、聯名蛋糕與人氣英雄，將一起陪伴玩家歡慶七週年！

點擊預購《阿默蛋糕》

▲網路預購者前 800 位，訂單消費滿 700 元即可獲得全套贈品（貼紙、提袋、收藏卡 - 隨機出貨不挑款、鑰匙圈），每款限贈一個，數量有限，送完為止。（圖／品牌提供）
▲前 800 位網路預購傳說對決七週年經典組合包的粉絲可獲得全套贈品，每款限贈一個，數量有限，送完為止。（圖／品牌提供）
想要了解完整活動內容請見 傳說對決官網
聯名商品販售詳細內容請見 阿默蛋糕官方網站

*以上活動以官方活動網頁公告為準，且 Garena 保有最終修改與解釋權利。

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