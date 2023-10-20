《Garena 傳說對決》聯名阿默蛋糕　攜手玩家一起回味經典傳說

傳說對決七週年生日快樂 人氣英雄芽芽、薇菈與愛里推薦「７幻甜點」！
《Garena 傳說對決》於今年七週年慶攜手阿默蛋糕限時推出聯名蛋糕，將人氣英雄芽芽、薇菈與愛里與阿默蛋糕經典產品：達克瓦茲騎士4合1、荷蘭貴族手工蛋糕和阿默提拉米蘇結合，打造七週年「7 幻甜點」聯名限定包裝。10/20（五）中午12:00起 玩家可至阿默蛋糕官網搶先預購，購買任一項傳說對決七週年慶x阿默蛋糕聯名商品即可獲得限定貼紙，購買任二項聯名商品則可獲得傳說收藏卡一張（單筆不累贈），包含「芽芽 空之彼端」、「薇菈 時之彼端」、「凱恩與森圖爾特」與「愛里 次元突破」，共 4 款造型隨機出貨，其中「愛里 次元突破」款包含全臺僅有 5 張的愛里簽名卡，歡迎玩家一起來蒐集！ 11/4（六）起至阿默蛋糕 5 間指定門市購買也可獲得上述週邊贈品（數量有限送完為止）。
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除此之外，於本次七週年慶登場的「愛里 次元突破」造型不僅於聯名蛋糕包裝和傳說收藏卡亮相，更推出全臺限量５張的「愛里 次元突破」專屬簽名珍稀款傳說收藏卡。此外，10/20（五）開放網路預購，前 800 位網路預購傳說對決七週年經典組合包的粉絲，還可獲得包含限量「愛里 次元突破」鑰匙圈的全套贈品（貼紙、提袋、鑰匙圈、收藏卡(隨機出貨不挑款)），每款限贈一個不累贈，數量有限，送完為止！眾多限量精美週邊、聯名蛋糕與人氣英雄，將一起陪伴玩家歡慶七週年！
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