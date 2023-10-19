以巴戰爭推升金價！外銀估有望衝2050美元　專家建議納入避險資產

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在總體經濟面仍具不確定性的情況下，星展銀看好擁有經濟護城河特徵和可持續獲利成長的優質股債，在債券殖利率上揚的情況下，偏好優質高股息的股票，而且由於利率回到2007年金融海嘯前的5%水準，在收益型資產當中，星展相對看好年化殖利率介於5至6個百分點的投資等級債，並認為其表現將優於高股息股票及現金，若發生外在事件導致市場出現震盪，投資等級債也可望降低股市急劇下跌時對整體投資組合的衝擊。
也由於美國會利率將維持於高點更長一段時間，與融資條件趨緊對成長形成壓力，星展銀指出，2023年美國和日本成長放緩，中國和歐洲經濟放緩趨於穩定，看好亞洲股市不含日本，只是儘管中國市場價值面具吸引力，仍需要強而有力的政策刺激持續性的復甦。
此外，陳昱嘉也建議可將黃金作為因應市場震盪和異常情況的避險工具。他說，以巴戰爭及通膨支撐黃金表現，進一步推升至1950美元，不過，若從基本面來看，在各國央行持續增持黃金儲備，加上黃金首飾及黃金ETF需求，加上美元與黃金是逆相關，在預期明年美國可能降息，美元有望轉弱，這些都支撐金價表現，星展內部預估，未來12個月金價可達2050美元。
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