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以巴戰爭推升金價！外銀估有望衝2050美元　專家建議納入避險資產

▲以巴戰爭推升國際金價衝上1950美元，星展銀更預估在基本面支撐下，未來12個月有望衝上2050美元，建議現在可將黃金納入避險資產。（圖／記者顏真真攝）
▲以巴戰爭推升國際金價衝上1950美元，星展銀更預估在基本面支撐下，未來12個月有望衝上2050美元，建議現在可將黃金納入避險資產。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

以巴爆發衝突，市場擔心衝突擴大成中東戰爭，在避險需求推升下，國際黃金價格衝上1950美元。星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉今（19）日表示，戰爭會支撐金價表現，各國央行也持續增持黃金儲備，還有黃金首飾及ETF等基本面支撐，再加上明年美元可能轉弱，預估未來12個月金價有望衝上2050美元，建議現在還是應該將黃金納入投資組合，做為風險分散重要資產類別。

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陳昱嘉指出，美國經濟將呈現軟著陸，較低的經濟成長和通膨顯示美國政策利率已接近高點，預估美國聯準會（Fed）會暫停升息，但資產負債表持續縮減，且實質利率上揚，貨幣政策將持續緊縮直到通膨回落至目標，只是聯準會（Fed）也不會立即降息，可這未必不利於信貸和股票等風險資產的表現。

在總體經濟面仍具不確定性的情況下，星展銀看好擁有經濟護城河特徵和可持續獲利成長的優質股債，在債券殖利率上揚的情況下，偏好優質高股息的股票，而且由於利率回到2007年金融海嘯前的5%水準，在收益型資產當中，星展相對看好年化殖利率介於5至6個百分點的投資等級債，並認為其表現將優於高股息股票及現金，若發生外在事件導致市場出現震盪，投資等級債也可望降低股市急劇下跌時對整體投資組合的衝擊。

也由於美國會利率將維持於高點更長一段時間，與融資條件趨緊對成長形成壓力，星展銀指出，2023年美國和日本成長放緩，中國和歐洲經濟放緩趨於穩定，看好亞洲股市不含日本，只是儘管中國市場價值面具吸引力，仍需要強而有力的政策刺激持續性的復甦。

此外，陳昱嘉也建議可將黃金作為因應市場震盪和異常情況的避險工具。他說，以巴戰爭及通膨支撐黃金表現，進一步推升至1950美元，不過，若從基本面來看，在各國央行持續增持黃金儲備，加上黃金首飾及黃金ETF需求，加上美元與黃金是逆相關，在預期明年美國可能降息，美元有望轉弱，這些都支撐金價表現，星展內部預估，未來12個月金價可達2050美元。

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