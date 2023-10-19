要變天了！週末天氣1圖秒懂 台中以北「大雨來襲降溫5度」
經過2天較穩定且溫暖的天氣，中央氣象署提醒，明（20）日起受到鋒面通過、東北季風南下的影響，台中以北、東北部地區天氣將逐漸變得不穩定，氣溫上在北台灣也會有明顯下降，大台北週末白天高溫可能只有攝氏25度，民眾若有安排外出行程務必特別注意。此外，「三巴颱風」（國際命名: SANBA）對台灣並無影響。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象署說明，近2天東北季風減弱，天氣回暖回穩，雖然早晚偏涼，但是白天暖熱，有「秋老虎」的味道。但明日起，鋒面率先通過，其後方的東北季風接力影響，台中以北，東北部轉為不穩定天氣，全天都要留意短暫陣雨和局部大雨，花東地區也會有轉為有局部短暫陣雨的天氣。
中央氣象署進一步指出，明日台中以北、東北部及金馬受鋒面影響，轉有短暫雨，台中以南多雲到晴，午後山區及近山區局部陣雨，鋒面過後，北部、東北部降幅明顯，週末兩天桃園以北、東半部受東北季風影響，有局部短暫雨，新竹以南多雲到晴，山區及南部地區零星午後陣雨，北部、宜花天氣涼，中南部早晚也涼。
氣象署也提醒，明日鋒面通過後，伴隨東北季風增強，沿海空曠地區及外島風力明顯增強，風浪也會明顯增大。此外，輕度颱風「三巴」目前距離鵝鑾鼻西方1300公里，以每小時7轉4公里緩慢速度，向北轉南南西進行，對台灣無直接影響，外圍環流也不會替台灣帶來過多水氣。