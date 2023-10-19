展現野心！習近平釋「經濟轉型訊號」　將取消製造業外資准入限制

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中國官媒《央視新聞》報導指出，據「外商投資准入特別管理措施（負面清單）（2021 年版）」，製造業已基本完全開放，僅剩「出版物印刷須由中方控股」和「禁止投資中藥飲片的蒸、炒、炙、煆等炮製技術的應用及中成藥保密處方產品的生產」兩項。
在自貿試驗區範圍內，於2022年1月1日實施的《自由貿易試驗區外商投資准入特別管理措施（負面清單）（2021年版）》中，整體已減至27項，其中禁止類17項、限制類10項，製造業條目已完全清零。
《第一財經》報導，中國商務部前副部長魏建國分析，此次全面取消製造業領域的外資准入限制，釋放出三個關鍵的訊號。
首先，中國站起來依靠的是製造業這個「脊梁骨」，接下來富起來、強起來也要繼續依靠製造業；其次，中國高水準的對外開放，將以這項措施作為關鍵的開端。第三，中國經濟今後的發展，仍然要靠實體經濟，「這改變了過去歐美大國在發展中逐漸走向服務業而輕視了製造業的道路」，中國在製造業上擁有較強的基礎和支撐，接下來還要進一步提升，在發展服務業的同時持續加碼製造業的升級，「兩手都要硬」。
中國商務部研究院學位委員會委員、研究員白明表示，全面取消製造業領域外資准入限制措施向外界釋放了中國對外開放的大門會越開越大、越開越好的訊息，「之前只是自貿區製造業負面清單清零，現在擴大到全國的外資准入負面清單，這也是國家高水平對外開放先試點再推廣的模式。」
白明進一步指出，鼓勵外商製造業投資，也有利於推動中國從製造業大國走向製造業強國，強化中國在全球產業鏈供應鏈中的地位。