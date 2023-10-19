特企／甜品界選品店跨入臺北時裝週　藝術時尚罐罐可麗露只溶你口

因為疫情回到台灣，當時有感於人與人被迫隔離的無奈，Jamie以科技業工程師的身分，希望推出提供散播正面能量、促進感情聯繫的服務項目。她提到，「一畝良甜以甜點為出發點，並採納『甜』字為意向，依照送禮人的需求客製化不同的禮物。」尤其在內容產品的選擇上，她利用過去工程師的專業領域，導入整合大數據資料，找出符合消費者口味的流行方向，遴選出現今最熱門、人氣最高、以及每個地區最受歡迎的項目。
此外，瓶罐包裝秉持全面減塑的理念，選用回收率99.9%的鋁，作為可麗露罐罐的製造材質；另一方面，因應商品性與規格，尋找不同的藝術家攜手。Jamie指出，「目前一畝良甜與公益單位、藝術家配合，按照藝術家的調性、特色或主題，量身打造甜點內容，進而結合畫作、創作物風格，來達到包裝與內容的和諧風格，讓收到禮物的客人，從開箱前到開箱後，都可以深刻體會來自於送禮者渴望傳達的真誠祝福。」
最值得注意的是，這次為契合潘怡良老師的2024 SS主題「綻」，一畝良甜以黑白色系為主軸設計禮物袋包裝，並以銀代白的組合營造現代與科技感，再融合四季更迭的思維，運用巧克力食材的多樣化色彩、形狀、口味，勾勒出蘊藏春夏秋冬等氛圍迥異的獨特可麗麗甜品。甚至考量嘉賓擔憂的熱量，選用日本海藻糖作為減糖配方，讓須時時維持身材的模特兒，也可偶爾放縱滿足對甜點的口慾。
Jamie表示，「這次與時裝週主題『綻』同名的可麗麗甜點，將以期間限定模式，在官網與信義遠百A13快閃店同步販售。」除了可麗麗系列，另一款招牌商品，選擇日本無印良品棉花糖為原料的熱銷「雪花酥」，目前消費者可在信義遠百A13快閃店直接購買。她透露，「下一波快閃店將於11月份來到台南新光三越小西門、12月份臺北捷運西門站，帶來不同的主題特色，歡迎大家蒞臨品嘗。」
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