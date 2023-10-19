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秋天蜂螫通報高峰期！被蜜蜂、虎頭蜂叮恐洗腎喪命　外出7招防蟲

▲秋天出遊小心虎頭蜂，做好「7件事」可防蟲。藝人吳慷仁曾被虎頭蜂蜇，腫了一大包。（圖／翻攝自吳慷仁臉書）
▲秋天出遊小心虎頭蜂，做好「7件事」可防蟲。藝人吳慷仁曾被虎頭蜂蜇，腫了一大包。（圖／翻攝自吳慷仁臉書）

家庭消費中心／綜合報導

秋天是出遊踏青好時節，不過日前有民眾在戶外遭虎頭蜂螫後不治身亡，讓許多凹豆咖看了心中一驚，對此醫師說，到郊外不宜穿著顏色鮮亮衣物，也不要使用香水，看到蜂群則千萬不要驅趕，若被螫一定迅速就醫，以免造成遺憾。

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北市立聯合醫院和平婦幼院區急診科主治醫師鍾稟彥說，秋季是蜂螫通報高峰期，郊外旅遊須注意蜜蜂、虎頭蜂出沒與螫傷，其中虎頭蜂相較下有更強的蜂毒性與攻擊性，要特別小心。

▲（示意圖／取自pixabay）
▲秋季是蜂螫通報高峰期，到郊外要特別注意蜜蜂、虎頭蜂出沒。（示意圖／取自Pixabay）
針對戶外活動，鍾稟彥表示，民眾應避免穿著鮮豔衣物或塗抹香水，而由於蜂群有領域性，若遇虎頭蜂在週遭盤旋，切忌揮動手臂試圖驅趕或跑開，否則恐引來蜂群攻擊，應迅速且安靜離開，以免驚擾蜂隻。

鍾稟彥提醒，無論是被蜜蜂或虎頭蜂螫，都應儘速就醫，避免蜂螫引起過敏現象，而過去若曾遭蜂螫，要特別小心蕁麻疹、眼睛腫、呼吸不順等急性過敏，切勿因當下沒有不適，就輕忽潛在的過敏性休克與全身性毒性反應，這可能有生命危險。

蜂螫若及時治療，大多不會留下後遺症，若不幸因蜂毒性造成全身溶血，導致橫紋肌溶解併腎臟損傷，或造成慢性腎衰竭，將需終生洗腎。

此外，蚊蟲也是秋天旅行常見困擾，鍾稟彥說，目前台灣郊區雖少有登革熱案例，但仍須提防白線斑蚊出沒，主要症狀為突發性高燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛與出疹及搔癢，及警示出血與重症徵兆。

另恙蟲病也不可忽視，鍾稟彥指出，其病媒為恙蟎，會停留於郊外草叢，伺機攀附到經過的動物或人身上，若被傳染性的恙蟎或幼蟲叮咬而感染恙蟲病，症狀主要有持續性高燒、頭痛、背痛、惡寒、盜汗、淋巴結腫大、恙蟎叮咬處出現無痛性的焦痂等。

▲（示意圖／Pixabay）
▲恙蟲病的病媒是恙蟎，會停留於郊外草叢。（示意圖／Pixabay）
🟡出遊防蟲咬注意事項

📍穿著長袖衣褲、手套、長筒襪及長靴等保護性衣物，並將褲管紮入襪內。

📍衣物顏色勿鮮豔。

📍不要塗抹香水。

📍使用蚊帳。

📍遇蜂群絕不驅趕或奔走，應安靜離開。

📍在衣物及皮膚裸露部位使用含有DEET或picaridin等成分的防蚊液。

📍減少暴露於草叢，離開後應儘速沐浴並更換衣物，降低感染風險。

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