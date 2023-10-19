下令莊銘淵每天出門！賴清德說重話：開票不理想有負民進黨寄託

賴清德駁曾登門拜託支持深澳電廠　柯文哲競辦：誰拜訪誰不是重點

▲柯文哲競辦發言人戴于文表示，誰拜訪誰不是重點。（資料照／記者呂炯昌攝）
▲柯文哲競辦發言人戴于文表示，誰拜訪誰不是重點。（資料照／記者呂炯昌攝）

記者呂炯昌／台北報導

民進黨總統參選人賴清德今（19）日不滿民眾黨總統參選人柯文哲經常稱他曾登門拜訪盼支持深澳電廠，還說他「板凳坐三分之一」等，怒嗆柯文哲應把清楚時間、地點，何時登門拜訪說清楚，更批柯文哲不要以已故總統蔣經國自居。柯文哲競辦辦發言人戴于文回應表示，約2018年初時，時任行政院長賴清德與時任台北市長柯文哲曾在一場合對深澳電廠交換意見，他強調誰拜訪誰並非重點，而是為何當時說要蓋，之後又宣布停建，難道北部電力不缺了？

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戴于文今日下午受訪表示，2018年年初還是行政院長的賴清德，與時任台北市長的柯文哲在一個場合中，針對深澳電廠交換意見，當時賴清德聲稱「台北的北部電網缺電，非常需要新建深澳電廠」，而作為首都市長的柯文哲認為台灣電力規劃、整體能源政策，應該是由台灣整個通盤考量，所以尊重中央跟台電對整個電力供應規劃。

戴于文表示，但是過不了多久，仍擔任行政院長的賴清德竟宣布停建深澳電廠，「難道不缺電了嗎？難道北部的穩定電力不缺了嗎？」賴清德作為執掌中央權柄的行政院，一下說缺電、一下說不缺電，一下說有乾淨的煤、一下又說會造成空氣污染，這樣反覆說詞讓人疑惑，「誰跟誰見面、誰去拜訪誰，這不是民眾關心的重點，民眾關心的是作為挑戰執政權的賴清德，有沒有具體的能源政策？北部電力到底還夠不夠？」

針對賴清德駁斥坐三分之一板凳一事，戴于文說，柯文哲的意思很明顯，他強調的是賴清德是很嚴謹、拘謹的人，「我覺得這都不是現在討論重點，作為現在要選總統，應該把焦點拉回政策討論，至於板凳坐多少，恐怕不是民眾關心的議題。」

賴清德也批評柯文哲，私下談話對外講、而且非事實。戴于文重申，我們關心的重點是台灣的能源政策，當初說缺電，所以作為台北市長當然配合、尊重中央決定，不能又突然說我們又不缺電了，這其實整個在中央、地方政策執行上有落差。

媒體問賴清德對柯說板凳坐1/3、登門拜訪等事很反感，戴于文反問，這些難道是民眾關心的議題嗎？難道誰拜訪誰、板凳坐多少，能改變台灣嗎？能讓台灣更好嗎？這恐怕不是民眾關心的議題。

針對賴清德批評柯文哲不必以蔣經國自居，戴于文說，「柯文哲從來沒有以蔣經國自居啊，這不曉得哪裡來的想法。」

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