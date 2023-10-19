賴清德駁曾登門拜託支持深澳電廠　柯文哲競辦：誰拜訪誰不是重點

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戴于文表示，但是過不了多久，仍擔任行政院長的賴清德竟宣布停建深澳電廠，「難道不缺電了嗎？難道北部的穩定電力不缺了嗎？」賴清德作為執掌中央權柄的行政院，一下說缺電、一下說不缺電，一下說有乾淨的煤、一下又說會造成空氣污染，這樣反覆說詞讓人疑惑，「誰跟誰見面、誰去拜訪誰，這不是民眾關心的重點，民眾關心的是作為挑戰執政權的賴清德，有沒有具體的能源政策？北部電力到底還夠不夠？」
針對賴清德駁斥坐三分之一板凳一事，戴于文說，柯文哲的意思很明顯，他強調的是賴清德是很嚴謹、拘謹的人，「我覺得這都不是現在討論重點，作為現在要選總統，應該把焦點拉回政策討論，至於板凳坐多少，恐怕不是民眾關心的議題。」
賴清德也批評柯文哲，私下談話對外講、而且非事實。戴于文重申，我們關心的重點是台灣的能源政策，當初說缺電，所以作為台北市長當然配合、尊重中央決定，不能又突然說我們又不缺電了，這其實整個在中央、地方政策執行上有落差。
媒體問賴清德對柯說板凳坐1/3、登門拜訪等事很反感，戴于文反問，這些難道是民眾關心的議題嗎？難道誰拜訪誰、板凳坐多少，能改變台灣嗎？能讓台灣更好嗎？這恐怕不是民眾關心的議題。
針對賴清德批評柯文哲不必以蔣經國自居，戴于文說，「柯文哲從來沒有以蔣經國自居啊，這不曉得哪裡來的想法。」