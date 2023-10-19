到三鶯「作客」認識客家文化 童話及食尚派對活動玩到翻
新北市政府客家事務局將於28日在新北市客家文化園區舉辦「作客三鶯趣」的童話作客派對首波活動，以「親子樂園」為主軸，透過客家兒童劇演出、主題市集的活動，宣傳接下來在11月11日壓軸的「食尚作客派對」活動，邀請大家到三峽鶯歌地區「作客」，認識客家文化並體驗各項手作及特色美食，享受假日美好時光。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府客家事務局表示，主題市集規劃特色美食及文創攤位，並安排「自然採集植物流體畫」手作體驗，透過植物採集藝術及認識客語名稱，引導親子對於客家惜物精神及環境永續理念，用顏料創造出獨一無二的創意作品。
新北市政府客家事務局指出，另外「寫寫字讀Hakka」活動，以遊戲帶領孩子透過文字和發音感受與探索自我，28日活動中只要參加當日集章活動，在市集消費滿額、觀看人偶劇展演及觀賞園區特展，即可獲得限量100份的「客家特色美食」。
新北市政府客家事務局說到，至於11月11日壓軸的「食尚作客派對」，則是主打報名費只要150元的「餐桌派對」限量50份「客式下午茶」，由宏國德霖科技大學師生與Max主廚共同引領新客廚藝，融入客家傳統並加入新創設計，呈現於當日各項美食體驗中，展現薪傳客家美學，創新文化力的成果。想知道更多系列活動完整資訊可以到新北市客家局臉書粉絲專頁查詢。