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台南市長記珠寶董事長施瑞銘表示，以貔貅的造型來看，公獸有獨角、頭朝左、左腳在前、有翅膀和鬃毛; 母獸造型相反，但單隻貔貅一般不分雌雄。民間的說法，公獸代表財運，母獸代表財庫，一次戴一對代表有財有庫，但正確的配戴方法是兩手手腕各一隻，避免「夫妻不和」打架。
市面上貔貅的材質雖多，但一般常見的是玉、琉璃、木銅、瓷製，但近幾年銀樓珠寶店的純金貔貅大受歡迎，主要是金匠工法進步，即使只有五厘金重，仍能打造貔貅，加上彈力繩和紅色蠟繩的裝飾，這樣一條純金手鍊只要一千多元，當然趨之若鶩。
施瑞銘指出，因貔貅手鍊必需穿繩，所以金質貔貅都是中空的，這樣用金量就不多，但外表看起來很有份量，ＣＰ值高，若再加上水晶、碧璽、紅黑瑙瑪、虎眼石的搭配，這樣的貔貅手鍊顯得很華麗，不論送人或自用皆宜，所以每年過年前才會大受歡迎。
現在流行的貔貅造型都要背些吉祥物，大扺是背錢、元寶、如意或茶壺，甚至上面還搭配琉璃彩繪，還有的上面做了一個施轉盤，象徵時來運轉，非常討喜。
還有人選購擺飾用的貔貅，放在家中的財位，也可做為鎮店之寶，純金最大可達七公分以上，身上該背的吉祥物和文字應有盡有，這樣一隻金光閃閃的貔貅金重六錢七分，依目前黃金市價，連工帶料約六萬元，很多人買來做為新店落成的賀禮。