金鐘58／《大嘻哈》阿跨面想看女神王凈！一看名單「表演錯場了」

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熊仔、阿跨面及潮州土狗今日進行節目彩排，阿跨面帶來〈陷眠〉；潮州土狗則帶來點擊率超過1千萬的作品〈50元的檳榔〉；熊仔則將〈存活〉做了金鐘獎的全新版本，特別和韓森一起重新填詞，此前還特別作了田調，將幕前幕後影視工作人員的心聲寫進歌曲，而且吳宗憲還驚喜現聲力挺。
兩位新生代歌手阿跨面、潮州土狗，面對金鐘大舞台卻毫不緊張。其中，阿跨面就被問到，招牌藍白拖怎麼不見了？他則笑說，他看心情穿鞋，除了表演外，還期待可以看到王淨、安心亞，結果馬上被大家笑虧，王淨跟安心亞都是戲劇類頒獎典禮才會出現，「你是不是表演唱錯場了？」
阿跨面聽完後則笑說，「我的心會跟她們！」潮州土狗也說，因為自己比較黑，所以當天在舞台上，服裝會和阿跨面一樣選擇鮮豔的顏色。而熊仔比起其他人，他是第2次在金鐘獎舞台上演出，現在最緊張的反而是金音獎主持。
第58屆金鐘獎節目類、戲劇類播出平台，國內電視直播在三立都會台與公共電視、MOD直播在三立戲劇台、海外直播在三立國際台、東森美洲電視、新加坡Star Hub、馬來西亞 Unifi TV；官方網路頻道則是金鐘58官網、金鐘官方YouTube，公視YouTube點點愛，廣播調頻在好事989電台，數位直播包括三立新聞網直播室、三立新聞網YouTube、三立電視YouTube、Vidol YouTube、文化部FB、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV，影音平台直播是Vidol影音平台。
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