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金鐘58／《大嘻哈》阿跨面想看女神王凈！一看名單「表演錯場了」

▲《大嘻哈時代》阿跨面擔任這次金鐘節目類表演來賓，還許願想看到女神王凈、安心亞，一看名單才發現表演錯場了。（圖／記者葉政勳攝影）
▲《大嘻哈時代》阿跨面擔任這次金鐘節目類表演來賓，還許願想看到女神王凈、安心亞，一看名單才發現表演錯場了。（圖／記者葉政勳攝影）

記者詹鎰睿／台北報導

第58屆金鐘獎將在明後（20、21日）天晚間7點在國父紀念館舉辦，而在明天節目類表演部分，還請來饒舌歌手熊仔、以及《大嘻哈時代2》冠軍阿誇面、潮州土狗演出，除了帶來經典夯曲以外，熊仔還特地製作〈存活〉的金鐘版本，把幕前幕後的影視工作人員心聲寫進歌曲。有趣的是，阿跨面還許願最想看到女神王凈和安心亞，結果馬上被虧，「你是表演錯場了吧！」

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在今年節目類典禮表演節目方面共有三段演出，一是「謝謝你們一直在」，演出者為目前大受歡迎的人氣樂團「告五人」，二是「內容競技場」，演出內容展現節目與年輕世代的碰撞，由饒舌歌手包括熊仔、《大嘻哈時代2》冠軍阿跨面及潮州土狗共同演出，第三段表演「歡迎光臨實境秀」，演出團體是「玖壹壹」樂團。

▲阿跨面（左）、熊仔（中）、潮州土狗（右）為第58屆金鐘獎頒獎典禮節目類表演彩排。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.10.19）
▲阿跨面（左）、熊仔（中）、潮州土狗（右）將各自帶來表演，替現場炒熱氣氛。（圖／記者葉政勳攝影）
熊仔、阿跨面及潮州土狗今日進行節目彩排，阿跨面帶來〈陷眠〉；潮州土狗則帶來點擊率超過1千萬的作品〈50元的檳榔〉；熊仔則將〈存活〉做了金鐘獎的全新版本，特別和韓森一起重新填詞，此前還特別作了田調，將幕前幕後影視工作人員的心聲寫進歌曲，而且吳宗憲還驚喜現聲力挺。

兩位新生代歌手阿跨面、潮州土狗，面對金鐘大舞台卻毫不緊張。其中，阿跨面就被問到，招牌藍白拖怎麼不見了？他則笑說，他看心情穿鞋，除了表演外，還期待可以看到王淨、安心亞，結果馬上被大家笑虧，王淨跟安心亞都是戲劇類頒獎典禮才會出現，「你是不是表演唱錯場了？」

▲熊仔為第58屆金鐘獎頒獎典禮節目類表演彩排。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.10.19）
▲熊仔透露，表演時還會有吳宗憲的聲音，讓大家十分期待。（圖／記者葉政勳攝影）
阿跨面聽完後則笑說，「我的心會跟她們！」潮州土狗也說，因為自己比較黑，所以當天在舞台上，服裝會和阿跨面一樣選擇鮮豔的顏色。而熊仔比起其他人，他是第2次在金鐘獎舞台上演出，現在最緊張的反而是金音獎主持。

第58屆金鐘獎節目類、戲劇類播出平台，國內電視直播在三立都會台與公共電視、MOD直播在三立戲劇台、海外直播在三立國際台、東森美洲電視、新加坡Star Hub、馬來西亞 Unifi TV；官方網路頻道則是金鐘58官網、金鐘官方YouTube，公視YouTube點點愛，廣播調頻在好事989電台，數位直播包括三立新聞網直播室、三立新聞網YouTube、三立電視YouTube、Vidol YouTube、文化部FB、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV，影音平台直播是Vidol影音平台。

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