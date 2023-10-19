林依晨《車頂上》激吻周渝民畫面曝！遭阮經天挖內心深處祕密
黃文英執導電影《車頂上的玄天上帝》由林依晨與周渝民主演、阮經天特別演出，以家族橫跨三代的信仰傳承為依歸，述說一段關於嘉義老家橫跨百年歷史、思念與記憶的故事。今（19）日發出正式預告，林依晨飾演的電影美術指導「芙月」看似職場遭到刁難、感情對象也成謎，面對阮經天大膽質問：「妳有個祕密！」畫面接著出現林依晨與周渝民激情擁吻，關係令人好奇。
記者黃雅琪／綜合報導
預告中，一人分飾兩角的周渝民，除了演林依晨戀人建築師「春山」，也同時扮演影響「芙月」觀念至深的阿公「日興」，以溫柔嗓音訴說他活在當下、為家族生存奮鬥的信念，貫串全場的林依晨最後說著：「想著他在大時代裡走過的青春歲月，好像我也看得到未來的自己。」暗示著阿公冥冥之中的庇蔭，將牽引著她的抉擇。
為扮演經歷歲月更迭的日興，周渝民和曾獲金馬獎肯定的專業特化團隊分別進行了1次鏡頭前的測試、1次定妝，務求臉部表情紋理生動自然，每次正式拍攝前必須至少花費3.5小時進行特化老妝，並將頭髮染白，當時高溫曝曬下的外景拍攝也相當考驗持妝時間，而周渝民頂著密不透風的特化妝在烈日下汗流不止，卻從不喊苦，敬業精神令人佩服。《車頂上的玄天上帝》11月17日全台上映。