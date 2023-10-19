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實測／iPhone隱藏功能超神！iMessage一鍵查飛機航班　備忘錄也行

▲近日有旅遊達人分享，只要3步驟就能透過iPhone的iMessage查到航班資訊，利用iPhone內建的備忘錄也同樣能做到。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲近日有旅遊達人分享，只要3步驟就能透過iPhone的iMessage查到航班資訊，利用iPhone內建的備忘錄也同樣能做到。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者賴禹妡／綜合報導

今年許多民眾出國遊玩，但不小心錯過航班不僅損失金錢，更有可能造成假期泡湯。近日就有旅遊達人分享，只要3步驟就能透過iPhone的iMessage查到航班資訊，利用iPhone內建的備忘錄也能同樣做到，超簡單的教學曝光後，讓網友們紛紛驚呼：「這隱藏版功能太厲害！」 

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旅遊部落客瑪西日前在IG分享，航班訊息也能透過iPhone的iMessage查到，只要打開iMessage，並輸入航班號並傳給任意對象，送出後長按該則訊息，就會預覽班機資訊，無論是航廈位置、預定起飛到達時間、航班狀態都會出現，「下次搭飛機試看看iPhone這個隱藏功能吧」。 

▲只要在iMessage中輸入航班號並傳給任意對象，送出後長按該則訊息，就會預覽班機資訊。（圖／記者賴禹妡翻攝）
▲只要在iMessage中輸入航班號並傳給任意對象，送出後長按該則訊息，就會預覽班機資訊。（圖／記者賴禹妡翻攝）
貼文曝光後，不少網友驚呼「好方便」、「這隱藏版功能太厲害」、「這個也太神」。另外，也有網友分享，iPhone內建的備忘錄輸入航班號也可以查詢，「例如輸入『航班：TR999』就可以囉！前面應該都要加上航班才可以搜尋到，可以試試看～」 

▲iPhone內建的備忘錄輸入航班號也可以查詢班機資訊。（圖／記者賴禹妡翻攝）
▲iPhone內建的備忘錄輸入航班號也可以查詢班機資訊。（圖／記者賴禹妡翻攝）
經過《NOWnews今日新聞》記者實測，iMessage確實能透過訊息查詢班機資訊，使用備忘錄查詢，前方則需輸入「航班：」，若是打上航班號碼仍失敗，可以在號碼前面加上「航班編號：」關鍵字，中華、長榮、星宇、樂桃等航空公司都適用，準備出國遊玩的民眾不妨試試。 

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