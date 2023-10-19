eMOVING 雙11先開跑！74,900元保證入手再領補助
eMOVING搶先推出全車系雙11購車優惠，針對指定旗艦新車EZ-R車款提供18,000購車金，喊出最高只要74,900元即可入手，買貴保證退差價，還可以再領各地政府補助。eMOVING購車好便利，10月底將再次與美式賣場合作，擴大到全台14間門市舉辦展售會，提供會員專屬優惠。
2GameSome - 有車賞
以安心可靠為品牌最高指標提供多元產品的eMOVING，瞄準即將到來的雙11檔期優惠搶先開跑，挺你油轉電，8月推出的新車EZ-R，選購指定車款加碼18,000元購車金，喊出入手價最高74,900元，買貴退差價，搭配政府補助後，最低只要41,900元就可以把最新的旗艦電車帶回家。另外，還有通勤「省」隊友勁炫125補助後最低只要29,990元的價格，讓民眾以比油車更低的價格，滿足日常通勤的需求，微型電動二輪SHINE、Bobe及輕型電動機車EZ1也提供5,000元購車金及原廠配件等不同優惠。
因應跨通路合作帶來的品牌加乘效益，eMOVING繼年初與美式賣場合作，以會員獨享的優惠，創下亮眼的銷售佳績後，將再次進駐美式賣場，於10月16日至10月29日於汐止、內湖、北投、中和、新莊、桃園、中壢、新竹、北台中、台中、嘉義、台南、高雄大順、高雄中華等全台14間分店展開品牌特展，讓民眾可以就近賞車。為了滿足消費者不同交通需求，本次特別嚴選使用Gogoro Network電池交換系統的最新旗艦車款EZ-R及擁有大空間、低座高等特色，針對女性需求設計的EZ1，此外，品牌詢問度最高，擁有免駕照、免電池月租及免加油三大優勢的微型電動車Shine & Bobe也將一同展出。特展期間EZ-R ABS款加碼贈送TCS循跡防滑系統及終身性能提升方案，使用富邦聯名信用卡享有回饋與分期零利率優惠，專屬貴賓會員更可享受額外2%消費回饋。