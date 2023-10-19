▲eMOVING 雙11先開跑！74,900元保證入手再領補助

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因應跨通路合作帶來的品牌加乘效益，eMOVING繼年初與美式賣場合作，以會員獨享的優惠，創下亮眼的銷售佳績後，將再次進駐美式賣場，於10月16日至10月29日於汐止、內湖、北投、中和、新莊、桃園、中壢、新竹、北台中、台中、嘉義、台南、高雄大順、高雄中華等全台14間分店展開品牌特展，讓民眾可以就近賞車。為了滿足消費者不同交通需求，本次特別嚴選使用Gogoro Network電池交換系統的最新旗艦車款EZ-R及擁有大空間、低座高等特色，針對女性需求設計的EZ1，此外，品牌詢問度最高，擁有免駕照、免電池月租及免加油三大優勢的微型電動車Shine & Bobe也將一同展出。特展期間EZ-R ABS款加碼贈送TCS循跡防滑系統及終身性能提升方案，使用富邦聯名信用卡享有回饋與分期零利率優惠，專屬貴賓會員更可享受額外2%消費回饋。



