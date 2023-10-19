▲LEXUS新推延保方案！可加購至5年14萬公里

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「LEXUS延長保證加購方案」加購價25,900元起*註2。針對早鳥、尊榮會員，亦同步推出「早鳥價*註3」、「尊榮會員價*註4」等專屬禮遇，精心為每一位車主創造完美的尊榮用車生活。
Lexus敬邀車主回廠，尊享極致禮遇。延長保證加購方案詳情請至Lexus官網(https://www.lexus.com.tw/5th-warranty/index.aspx#/) 查詢，或致電Lexus顧客服務中心0800-036-036洽詢。
*註1購買資格 : 適用車輛為尚在保固期內之非營業車輛，且每年至少回廠實施有費定保1次之車主。
*註2建議售價依車型而異，加購價25,900元適用於入門車款UX。
*註3早鳥價 : 適用車輛為符合購買資格且車齡在3年內之車款，於2023年12月底前加購者始得享有。
*註4尊榮會員價 : 適用車輛尚在保固期內且該車輛使用人具有尊榮會員資格之車主。Lexus自2020年7月推出「Lexus Elite Rewards車主尊榮回饋方案」，凡每年持續透過Lexus授權經銷商投保汽車任意險，且準時每半年回廠實施定期保養之車主，即可成為菁英、尊爵、極致會員，並尊享多項尊榮會員專屬回饋。詳細資訊請參考https://www.lexus.com.tw/eliterewards/。