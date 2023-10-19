齊轟柯文哲！民進黨批一再說謊 賴辦：閃爍其詞坐實編造故事
民進黨總統參選人賴清德今（19）日批評，他從未「登門拜訪」民眾黨參選人柯文哲，還稱柯都公開轉述私下談話、且內容不盡事實，柯競辦發言人戴于文事後反擊，誰訪誰不是重點，民眾關心的是有沒有具體能源政策。對此，民進黨發言人張志豪指出，還原事實真相，就是柯文哲說謊，相關事件都有人證、有照片；賴清德競辦發言人陳世凱則說，民眾黨閃爍其詞的態度，根本就已經坐實了柯文哲當時的發言，就是在編造故事。
記者陳佩君／台北報導
對於柯競辦發言人戴于文說法，張志豪回應，這幾年紛擾的議題源頭，就是柯文哲說謊，「柯文哲一再說謊，就是重點」，除非柯文哲認為說謊是他的日常，一點都不重要。
陳世凱則說，當初主動出來講誰拜會誰、椅子坐幾分之幾的，都是柯文哲，如今賴清德還原當日事情經過後，民眾黨又開始左右閃躲、敷衍推諉地表示「這不是重點」；他說，當初一直將此事掛在嘴邊消費賴的是柯文哲，如今說這不是討論重點的也是民眾黨，根本是模糊焦點當重點、前後打臉，完全無法為自己的言行舉止負起責任。
陳世凱表示，一個人若沒有誠信，將會對台灣未來造成嚴重的負面影響，柯文哲作為民眾黨總統參選人，如此信口開河、捏造不實謠言，不僅社會大眾無法託付，國際間的盟友也會對柯主席這樣的人有所質疑。