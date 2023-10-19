「曾文水庫五十」罕見滿天的飛鷹和平易近人的山豬

遨遊水族世界放光彩！農業部漁業署舉辦台灣觀賞魚博覽會

▲農業部漁業署在高雄展覽館舉辦台灣觀賞魚博覽會。(圖／記者黃守作攝，2023.10.19)
▲農業部漁業署在高雄展覽館舉辦台灣觀賞魚博覽會。(圖／記者黃守作攝，2023.10.19)

記者黃守作／高雄報導

台灣觀賞魚博覽會於今(19)日上午，在高雄展覽館南館，舉行揭幕儀式，將展出至22日下午6時，歡迎產業團體及國內業者入場參觀，期建立水族企業互聯溝通平台，縣場展示最新產品與技術，以促進觀賞魚廠商尋求訂單機會，並開放一般民眾免費參觀。

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▲農業部漁業署在高雄展覽館舉辦台灣觀賞魚博覽會，有產業團體及國內業者與會。(圖／記者黃守作攝，2023.10.19)
▲農業部漁業署在高雄展覽館舉辦台灣觀賞魚博覽會，有產業團體及國內業者與會。(圖／記者黃守作攝，2023.10.19)
台灣觀賞魚博覽會活動，是由農業部漁業署署長張致盛與台灣觀賞水族產銷學協會理事長黃益文共同主持，立法委員鍾佳濱、高雄區漁會總幹事黃昭欽等人，以及產業團體及國內業者與會。

漁業署署長張致盛表示，睽違四年，今年首度結合創新技術，展示多項智慧科技遠端操控的水族設備，其中光魚舞螢光魚館有別於過往的樣貌，首次導入科技的虛實視覺互動，讓民眾以沉浸式的互動，欣賞螢光魚的獨特魅力。

▲漁業署署長張致盛致詞。(圖／記者黃守作攝，2023.10.19)
▲漁業署署長張致盛致詞。(圖／記者黃守作攝，2023.10.19)
張致盛說，此次台灣觀賞魚博覽會，是由台灣觀賞水族產銷學協會以「破湧遨游，再放光彩」為主軸，現場規劃六大主題館及兩大比賽區，螢光魚館，今年更是首次導入科技虛實視覺互動，透過光影與魚群展現療癒絢爛的光魚舞再度成為熱門展區、農業部農科園區則是展出多種台灣唯一培育成功的觀賞蝦。

▲漁業署署長張致盛巡視博覽會會場。(圖／記者黃守作攝，2023.10.19)
▲漁業署署長張致盛巡視博覽會會場。(圖／記者黃守作攝，2023.10.19)
而今年台灣館除推出多樣全球首曝亮點魚種外，更展示台灣內外銷TOP30的特色魚種、多種鯉魚悠游其中的錦鯉館、超受歡迎的孔雀魚展示區、寓教於樂的海水魚區及水族互動區，以及兩大精彩賽事水族造景/觀賞蝦比賽區，更邀請近40間水族大廠及店家，打造全台唯一、規模最大水族街，眾多廠商祭出展場優惠，推出最新產品，一展滿足所有需求。

張致盛指出，台灣的地理氣候及製造研發技術非常適合發展觀賞水族產業，各項產值自105年至111年止，活體產值由新台幣9.96億元提高至13億元，整體水族產業(含周邊)產值更由36.7億元提高至50億元，在出口值部分由1.38億元提高至2.84億元。

張致盛並指出，展覽期間開放民眾免費入場，展區除各式淡海水及水草造景觀外，在水族街也進駐多家廠商，讓民眾交流及一次購足便利性，他認為，觀賞魚博覽會兼具樂活、紓壓及教育意義，並整合產官學研界巧思與成果，內容精采可期，歡迎各級學校校外教學及全家一同來高雄展覽館參與觀賞魚博覽會盛宴。

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