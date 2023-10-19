跟著AI教父吃吃喝喝！盤點黃仁勳來台6大美食踩點行程

小確幸！綜所稅第2批退稅10/31入帳　領取資格、方式一次看

▲111年度綜合所得稅第2批退稅將於10月31日入帳，財政部國稅局也說明領取的資格及方式。（圖／攝影記者葉政勳攝）
▲111年度綜合所得稅第2批退稅將於10月31日入帳，財政部國稅局也說明領取的資格及方式。（圖／攝影記者葉政勳攝）

記者顏真真／台北報導

111年度綜合所得稅第2批退稅要來了，將今（112）年10月31日入帳，退稅方式有直撥退稅及寄發憑單退稅兩種，納稅義務人申報時，只要有提供金融機構或郵局帳號者，即採直撥退稅，退稅款會直接撥入指定帳戶；未採直撥退稅者，也會同日寄出退稅憑單。

我是廣告 請繼續往下閱讀
財政部高雄國稅局指出，綜所稅第2批退稅資格，除今年5月1日至同年5月31日採用二維條碼、人工申報111年度綜合所得稅者，還有就是採稅額試算申報111年度綜合所得稅者，包括今年5月10日前向非戶籍所在地國稅局遞（寄）送書面確認申報書 ，還有今年5月11日至同年5月31日向任一國稅局遞（寄）送書面確認申報書。

國稅局進一步說明，這批退稅憑單兌領期限從今年10月31日至12月29日止。若退稅金額未達新台幣5千元者，可持向票面指定的付款銀行兌領現金；其餘均須提出票據交換才能領到退稅款。退稅款撥付狀況可利用各地區國稅局網站及財政部稅務入口網網站查詢。

國稅局也籲請，納稅義務人辦理綜合所得稅結算申報時，可多採用「存款帳戶」直撥退稅，除退稅款於退稅當日立即撥入外，不必擔心退稅憑單遺失、污損或過期須申請補發或展延，並免掉前往金融機構提兌奔波。

節能家電退稅逾141億！線上申請2方式最快　4錯誤態樣別再犯

赴日用台灣金融卡怕領不到錢！專家教戰因應之道　刷卡2招賺回饋

威力彩今衝3.4億！大樂透明加開最後11組百萬　最高有望抱走550萬

美元年底前上看107！星展估日圓會見152　日央行明年才可能有動作

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞