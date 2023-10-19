小確幸！綜所稅第2批退稅10/31入帳 領取資格、方式一次看
111年度綜合所得稅第2批退稅要來了，將今（112）年10月31日入帳，退稅方式有直撥退稅及寄發憑單退稅兩種，納稅義務人申報時，只要有提供金融機構或郵局帳號者，即採直撥退稅，退稅款會直接撥入指定帳戶；未採直撥退稅者，也會同日寄出退稅憑單。
記者顏真真／台北報導
財政部高雄國稅局指出，綜所稅第2批退稅資格，除今年5月1日至同年5月31日採用二維條碼、人工申報111年度綜合所得稅者，還有就是採稅額試算申報111年度綜合所得稅者，包括今年5月10日前向非戶籍所在地國稅局遞（寄）送書面確認申報書 ，還有今年5月11日至同年5月31日向任一國稅局遞（寄）送書面確認申報書。
國稅局進一步說明，這批退稅憑單兌領期限從今年10月31日至12月29日止。若退稅金額未達新台幣5千元者，可持向票面指定的付款銀行兌領現金；其餘均須提出票據交換才能領到退稅款。退稅款撥付狀況可利用各地區國稅局網站及財政部稅務入口網網站查詢。
國稅局也籲請，納稅義務人辦理綜合所得稅結算申報時，可多採用「存款帳戶」直撥退稅，除退稅款於退稅當日立即撥入外，不必擔心退稅憑單遺失、污損或過期須申請補發或展延，並免掉前往金融機構提兌奔波。