劉品言預頒孕婦孫可芳紅毯最美 明掌金鐘典禮壓力大到失眠
劉品言（言言）今（19）日擔任「台灣好鄰居協會」公益大使，出席記者會分享親赴印尼探訪資助兒童心得。在記者會開始前，劉冠廷和孫可芳宣布迎來愛的結晶「小太陽」，言言和2位都還沒有正式合作過，但很嗑這對演藝圈CP，「同樣是演員，他們可以長跑到現在真的好替他們開心，很感動。」她也認定孫可芳會是金鐘紅毯最美，而她自己走典雅路線，笑說：「要幫我修圖喔！」
記者蔡依庭／台北報導
劉品言明天即將擔任節目累金鐘獎頒獎典禮主持人，對她來說這回算是「救火大隊，臨危授命」，很晚才接到要主持通知。她對於任何挑戰都是兵來將擋、水來土淹，也樂觀地說如果明年還有人找她主持三金，代表這一關有過關，「但我希望明年是以入圍者身分參加金鐘。」
至於服裝尺度不走辣妹路線，她認為光芒要放在入圍者身上，「我只希望我高雅大方、不出錯，隔天照片漂亮，大家要幫我修圖喔！」這段期間她沒有刻意減重，但是真的一直被時間推著走，工作量太多，累到掉了2％體脂。
她最擔心主持現場來不及反應，坦言有失眠，「失眠就會開始re流程，想一下大家的名字，流程在腦袋跑一圈。」尤其前陣子在釜山，她忍不住質疑自己怎麼有膽量接金鐘主持，直嚷：「希望金鐘主持結束後，快點放我回去拍戲，今年的工作都是主持，我的皮好癢，好想去進入別人的人生。」不過好在和陳亞蘭搭檔，讓她安心很多。