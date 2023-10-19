全台最熱門三大酸菜魚「春囍」開台中店 推獨有螺螄粉口味超香辣
最近全台開設多家酸菜魚餐廳，曾經獲得網友討論前三大酸菜魚熱門品牌「春囍打邊爐」，原是高雄主打港澳式的火鍋餐廳，目前全台有4家門市，最新台中門市插旗崇德十路，吃得到酸香麻爽的正宗酸菜魚，也研發出番茄酸菜魚、金湯酸菜魚，更有全台獨有的口味「螺螄粉酸菜魚」，結合螺獅粉，帶出獨特香氣的酸辣口味。
記者葉盛耀/綜合報導
《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，曾經調查出網路討論度最高的10家酸菜魚料理，「春囍打邊爐」榮登全台前三大，酸菜魚的食材用上包含烏鯉魚、老壇酸菜、泡椒加上花椒等製成，最近更堆出「螺螄粉酸菜魚」，強調以台灣在地石螺熬煮超過7小時的鮮湯，加上酸筍、酸豆等食材結合，不僅可以嚐到道地的廣式風味米線，同時還可以吃到Ｑ彈細緻的酸菜魚，一鍋感受雙重多種滋味，即日起，在春囍打邊爐全台門店都可以吃得到。
業者表示，台灣餐飲市場近年來掀起了一陣酸菜魚旋風，其酸爽鮮滑的溫潤口感深得人心，一般酸菜魚大多直接上桌即可享用，但隨著湯料溫度降低後，風味會略有差異，為此春囍打邊爐將酸菜魚融入自家拿手的火鍋方式邊煮邊吃，麻香不燥熱、辣爽不上火，保證每一口都是熱騰騰的，還可以加入許多特色食材佐食，無論是雪花細緻分布的A5和牛或是手工精製的港式丸餃都十分速配百搭，尤其加上蛤蜊入鍋，鮮度直升另一個層次。
酸菜魚甫推出上市就深受民眾喜愛，另推出不辣的番茄酸菜魚，以大量番茄加上酸白菜的酸甜滋味，更顯烏鱧魚片的鮮口滑嫩。也有金湯酸菜魚，利用大量蒜蓉，並加入些許南瓜，風味帶點甜韻。但春囍打邊爐再發揮創意，獨步全台推出「螺螄粉酸菜魚」火鍋，主廚選用台灣在地的石螺，加上酸筍、酸豆、芥菜等豐富食材，更有南投埔里的米線、雲林水林的筍乾、高雄杉林的酸筍，並有自製的油潑辣子，另有八角、丁香等中藥材，吃起來酸香帶辣，極度夠味超過癮。
至於同樣排名前三大的「刁民酸菜魚」，7月也剛到信義區開設全台二店，發源自台中的刁民酸菜魚，受到台北民眾歡迎，開幕首月，甚至連平日都要排3、4個小時。另外，還有漢來美食推出的「溜溜酸菜魚」，於高雄SOGO百貨開設首家店後，又於高雄夢時代闢第二家店，目前業者也透露，第三家也將誕生，並將會是街邊店。