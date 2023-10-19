▲品牌迎創立 25 週年，宏佳騰發表 STR / 3D-350R / Ai-1 Ultra Belt 車系！

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宏佳騰看準消費者需求，鎖定高度使用機車族群，為白牌速克達市場獻上25週年曠世鉅作－STR家族生力軍「STR 250」。打造同級最強 24ps頂規動力，STR 250完美詮釋白牌絕對力量，以6.5（kg/ps）的最佳馬力重量比，突破極限，為同級距產品定義全新標竿，0-60km僅需4.5秒的加速表現，讓車主可以自信駕馭，輕鬆登頂；相較於過去傳統鋼材，宏佳騰承襲STR車系優異調校並搭載特殊汽車等級高強度車架，提升1.5倍剛性，搭配148kg的靈活車重、35mm重機等級強化前叉，以及無段可調氮氣後避震，更是大幅提升操控穩定性，為騎士重新界定駕車舒適標準。
STR 250搭載Class D汽車等級低耗能高亮度大燈，32L寬闊大空間滿足置物需求，白牌級距最大10L油箱，綜效續航力超過300km，配備MAXXIS瑪吉斯半熱熔R1n輪胎，提升路面抓地力；車身承襲家族俐落科技流線設計，與之相配的是次世代CROXERA 2智慧儀表，4.2吋IPS全彩數位大螢幕，內含輔助導航、速限及測速照相提醒、油量不足自動提醒，及手機來電等貼心功能，以智能科技引領機車新未來。25週年特仕車STR 250以「荒漠沙」、「靛海藍」兩色全新亮相，建議售價$129,800元，限量200台。宏佳騰營運中心副總經理李智誠表示：「本次推出的絕對力量STR 250，代表著宏佳騰不斷創新的核心精神，希望透過充沛的動力表現，帶領消費者駕馭自由、品味生活。」
此外，宏佳騰歡慶25週年，以特仕塗裝色為熱銷車款打造經典，其中，跨界大羊STR 300推出特仕版新色「荒漠沙」、「耀日紅」，以純粹魅力時尚登場，建議售價$149,800元，限量350台，即日起至12月31日，入主絕對力量STR 250或跨界大羊STR 300特仕版即享總價值破萬元的雙重好禮，包含「極限量1:10 STR模型車」及「大通雙鏡頭行車記錄器組」，另有信貸分期專案供選擇，貼心放大您的自由度。
曾打破金氏世界紀錄「全球最大規模三輪摩托車遊行」的3D-350車系重新上市！作為男人此生必須收藏的三輪跑旅，3D-350車系自推出後便以HTS液壓傾斜系統受到廣大車友喜愛，新一代3D-350R延續原有特殊汽車等級高強度車架，提升近1.5倍剛性，為車主提供絕佳安全性，以及汽車等級Class D LED魚眼大燈，提供不亞於四輪的車燈亮度，加強安全等級；在經過原廠重新調校優化後，3D-350R擁有針對台灣行車路況分析出的最佳跑車化懸吊系統，增加騎乘舒適度，加上坐墊皮革升級，提升乘坐感受，輕鬆駕馭長途旅程，輕量化鋁合金歐規造型輪圈提升8%強度，抵禦崎嶇路況，讓車主穩定操控。
3D-350R推出全新三色，不論是熱愛自然簡約的「荒漠沙」、「墨軍綠」，還是偏好都市時尚的「消光黑」，消費者都有多種風格可選擇，建議售價$238,800元，即日起至12月31日，以現金購買3D-350R可現折$10,000元，另有信貸12/24/36/48期分期0利率方案，符合台灣七期及歐洲五期法規排放標準的3D-350R，讓你節能環保，省錢更省油。
宏佳騰智慧電車Ai-1 Ultra Belt特仕版延續產品潮流外型，新增25週年特仕車色「荒漠沙」外，坐墊更以完美人體工學改良設計，舒適度全面提升，在安全防護部分，新增了TCS循跡防滑系統，維持精準動力調配，提升行駛穩定性；另外，Ai-1 Ultra Belt特仕版增加定速巡航模式，有效減少騎士疲勞，降低超速風險，還有省力牽車模式，上坡一鍵啟動，牽車不費力，全車配備智慧鑰匙卡，讓車主可以自在享受便捷移動生活。Ai-1 Ultra Belt特仕版升級不加價，建議售價$119,980元，限量100台，即日起至11月30日止，以現金入主Ai-1 Ultra Belt特仕車現折$3,000元，加贈精品好禮，包括AiR-1 機車行車記錄器、極簡風飾桿、輕量化鋁合金腳踏墊，敬請把握機會購車。
宏佳騰品牌發展部經理鍾亞成亦表示：「宏佳騰作為機車市場的引領者，我們的目標不僅僅是滿足消費者需求，更要超越他們的期望；今日的25週年發表會除了為大家帶來全新產品發布，我們也很高興為大眾帶來STR 250、STR 300、3D-350R、Ai-1 Ultra Belt的25週年全新特仕車色，為消費者提供更多選擇，讓每位車主都能找到屬於自己的風格，展現個性。」
車款
車色
建議售價
優惠方案
STR 250特仕版
荒漠沙
$129,800元
|*購車即贈極限量1:10 STR模型車、大通雙鏡頭行車記錄器組（總價值超過萬元，工資另計）
靛海藍
車款
車色
建議售價
優惠方案
STR 300 特仕版
荒漠沙
$149,800元
|*購車即贈極限量1:10 STR模型車、大通雙鏡頭行車記錄器組（總價值超過萬元，工資另計）
耀日紅
3D-350R
荒漠沙
$238,800元
|優惠方案二選一
*現金購車現折$10,000元
*信貸享12/24/36/48期分期0利率
墨軍綠
消光黑
Ai-1 Ultra Belt特仕版
荒漠沙
$119,980元
|*現金購車現折$3,000元
*購車即贈AiR-1 機車行車記錄器、極簡風飾桿、輕量化鋁合金腳踏墊（總價值近$10,000元，工資另計）