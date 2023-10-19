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24 年式 Mazda CX-3 推 Vivid Editio 不加價

▲24 年式 Mazda CX-3 推 Vivid Editio 不加價
▲24 年式 Mazda CX-3 推 Vivid Editio 不加價

2GameSome - 有車賞

台灣馬自達今日 (10/19) 正式推出 24 年式 MAZDA CX-3，車系編成 20S Proactive Touring 維持 85.9 萬，並導入 20S Vivid Edition 車型，結合深受年輕族群喜愛的雙色外觀、雙色 18 吋鋁圈、藍黑雙色內飾搭配麂皮質感運動化座椅，售價維持 92.9 萬，即日起正式上市。

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MAZDA CX-3 外觀設計忠於 KODO 的核心精神，除了體現富含生命力的動態之美，承襲日式極簡美學、摒棄多餘綴飾，只為了讓車身比例臻於完美。透過職人雙手，精雕出深具力道的簡約線條，形塑 MAZDA CXḋ3 的強勁姿態。24 年式 MAZDA CX-3 導入全新 20S Vivid Edition 車型，在車輛內外觀皆採用最能彰顯車主自我風格與個人品味的雙色搭配，不僅車頭經典魂動之翼採用爍黑設計，結合 Vivid Edition 專屬曜黑懸浮式車頂、曜黑後視鏡、曜黑環車護板及雙色 18 吋鋁圈，展現超群出眾的獨特魅力及讓人難以忽視的個性主張；內裝配置 Vivid Edition 專屬藍黑雙色內飾搭配麂皮質感運動化座椅，輔以 Vivid Edition 別出新彩的專屬新車色天際灰 (Aero Grey) ，魅力風範由內至外自然流露，也體現 MAZDA CX-3 車主不隨波逐流的自信風采。

MAZDA 相信駕馭樂趣必須建立在安全的基礎上，即便是都會跨界車型，完整主被動安全科技依然是盡享恣意駕遊的必要條件。24 年式 MAZDA CX-3 配置多項 i-ACTIVSENSE 主動安全科技，入門車型即標配全速域主動車距控制巡航系統 (MRCC)、具備行人偵測功能的進階前行煞車輔助系統 (Advanced SCBS-F)、駕駛疲勞警示系統 (DAA)、盲點偵測系統 (BSM)、後車警示功能 (RCTA)、倒車煞車輔助系統 (SCBS-R)、車道偏移警示系統 (LDWS) 以及遠近光燈自動調節系統 (HBC)；高階 20S Vivid Edition 車型更搭載領先同級的 ALH 智慧型頭燈，可於偵測到前車或對向來車時，動態調節遮蔽部分光束，不僅實現夜間更寬廣的照明範圍，也可同時避免造成其他車輛的眩光干擾；當時速低於 40 公里行駛時，系統將主動增加照明範圍避免照明死角，於高速或彎道行駛時，系統亦可主動調節增加照明距離與照射角度，確保駕駛擁有最佳的清晰視野，搭配 360° 環景輔助系統與前方四眼式輔助雷達，讓車主得以安全無虞地展現駕馭自信。 

在智慧便利配備方面，24 年式 MAZDA CX-3 標配全彩駕駛資訊顯示幕 (Active Driving Display)，結合無線充電裝置與車載娛樂裝置連結 Android AutoTM 及無線 Apple CarPlayTM，以人性化直覺操作無縫接軌數位潮流。為了提供更卓越的聆賞體驗，Vivid Edition 同時配有 BOSE® 環繞音響系統，讓車主能於旅程中恣意感受每刻駕馭的美好 ! 

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