▲Mercedes-Maybach GLS 現身 ART TAIPEI 展會！

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其不凡姿態於打造之初便已底定，經由專業揀選並移地訓練的生產人員在 Maybach 專屬生產場域，由內而外細膩手工打造。外觀除了五種銀粉漆及三種特殊漆，Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC 更有四種 Maybach 獨特雙色車漆，由專人手工以特殊技法打造車側腰線及雙色暗塗，需耗時一周的製作時間，複雜的製作過程，彰顯 Mercedes-Maybach 奢華地位，創造格局之上的尊榮。而 Mercedes-Maybach 則依舊秉持子品牌對於奢華的至高標準來打造車室，由兩名工匠手工專責一輛車款的內裝舖陳，每一處細節都只為了體現車室乘員的舒適感，包括座椅表面與支撐處皆鑲嵌有高質感的菱格紋圖案與打孔設計，藉此提升舒適性；此外，針對 Mercedes-Maybach GLS 的獨特身份，提供 MANUFAKTUR 棕與水晶白 Nappa 真皮兩種配色裁縫包覆，盡顯奢華巔峰。
藝術作家—黃敬中，作品以「炭」為主，透過凝視「火」與「炭」質變的過程，以創作提煉出生命對抗試煉湧現的力量與留下的痕跡。透過黃敬中細膩的工法與美感，彷彿將「炭」幻化成綻放光芒的「鑽石」，與經過匠人手藝細磨打造的Mercedes-Maybach GLS 不謀而合，皆是經由費時工序與美學陳述所產出的藝術結晶，每一件作品或每一台 Mercedes-Maybach 是都獨一無二的珍稀瑰寶。
即日起至 10 月 23 日止，台灣賓士將與藝術作家—黃敬中於 ART TAIPEI 台北國際藝術博覽會共同策展，現場將展示Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC 與黃敬中老師的系列作品，包含三幅創作「25°04′N 121°31′E」、「止於無窮 #2」，與專為 Mercedes-Maybach 創作的「不要靜靜走入 #7」，述說前行中堅毅不變的精神，如同擁有百年歷史的 Maybach，以永不止息的品牌精神＂Create the very best from the very best＂為品牌唯一信仰，再創經典之作。
ART TAIPEI 台北國際藝術博覽會活動資訊
展覽日期與時間
2023 年 10 月 20 日 (五) 14:00-19:00
2023 年 10 月 21 日 (六) 11:00-19:00
2023 年 10 月 22 日 (日) 11:00-19:00
2023 年 10 月 23 日 (ㄧ) 11:00-18:00
展覽地點
台北世界貿易中心-展演一館
（台北市信義區信義路五段五號）