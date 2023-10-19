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籃球／球員誘惑多、SBL薪資級距大　吳季穎涉賭事件讓問題浮現

▲SBL球星吳季穎涉賭、打放水球，被以25萬元交保，中華籃協宣布永不錄用。（圖／記者陳明中攝，2023.10.18）
▲SBL球星吳季穎涉賭、打放水球，被以25萬元交保，中華籃協宣布永不錄用。（圖／記者陳明中攝，2023.10.18）

NOWnews/臺北報導

SBL球員吳季穎涉嫌打假球一事震驚籃壇，外界對於職業球員一般的印象是高薪、場外收入多，不過實際上目前SBL算是次級聯賽，該聯盟球員的薪資在社會上算是中等，但該職業誘惑大，若因此入不敷出，可能就會鋌而走險。但球員還是需要自愛，不要做違法的事情才不會墜入萬丈深淵。

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在P.League+和T1兩職籃聯盟成立之後，SBL對自己的定位就是培育更多潛力球員，相當於是國外的乙級聯賽，賽事水平明顯稍低，球員待遇自然也難和職籃球星相比。

據了解，目前SBL的薪資有三個級距，國手等級上達12萬，而一般輪換球員約5-8萬的水平，輪換尾端的球員則約為3-5萬。吳季穎的月薪推估約為7萬，算是中等水平。

根據《鏡週刊》釋出吳季穎和友人進行的Line對話，放水一場行情至少30到50萬元，一季約放個「4-6」場。近年兩職籃成立，球員的薪資條件、曝光度和網路聲量都有所增加，或許因此也讓部份人的心態發生變化，沒辦法忍受誘惑、也不甘於賺小錢，是否因此而讓他走向簽賭的不歸路，不得而知。

根據相關媒體報導，吳季穎私下生活單純，但卻沉迷於賭博， 雖不認識組頭或黑幫人士，僅是投注自己球隊勝負和大小分，想用自己在場上的操作，來控制比賽結果，但卻因此踩到了業界地雷。

如今他因涉賭而被中華籃協逐出籃球圈，不僅斷送球員生涯，而且未來也不能在這個行業中擔任教練或球團人員，除未來前景堪慮之外，還不能在自己喜愛的籃球產業中工作，對其來說恐怕是最難受的。

私下認識吳季穎的媒體表示，平時和他相處起來感覺客客氣氣的人、蠻低調的，人感覺不壞，但就是涉賭毀掉自己的生涯。就像今年的簡賀宇，本也被認為是職籃新星，但涉及暴力事件，一失足成千古恨，遭台新宣布終止合約，自毀前程。

兩人的遭遇說明，年輕球員需自愛，好好珍惜這得來不易的舞台，面對生涯要更成熟才不會做出讓自己後悔的事。

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