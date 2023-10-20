名家論壇》黃創夏／關刀都掉了，小刀還有用？

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連「關刀」都派不上用場了，那麼「小刀」還有用嗎？
這不是穿鑿附會，在泛藍陣營中深具影響的的《旺中》集團，10月17日的「中時社論」就直接點名金溥聰該退了。
這篇社論題為【撤換黃金，侯柯直接對談】，第一節的小標題就是「鷹派主談，增加仇恨值」，更是直接點名金溥聰，引用文字如下：「試問，金溥聰橫空提出的民主初選制度，可行性有經過黨內的分析討論和細部評估嗎？從民眾黨鋪天蓋地的批評就不難知道，這個制度的提出就是不想談成。」
這段文字簡直就是呼籲要「下架金溥聰」，才有可能找到「下架民進黨」的機會之窗了。
何以如此，機關算盡，終究會作繭自縛！
話，說到冠冕堂皇、充滿「禮義廉恥」聖人口味，不難！
事，充滿機關算計、不留餘地，總會反噬自己的性命！
喧喧鬧鬧的「藍白合」正是如此的寫照，侯友宜和國民黨過往把狠事作絕了，欺負政治生嫩的郭台銘，游刃有餘；面對著更狡獪的柯文哲，報應可能正要臨頭了。
機關算盡太聰明，奈何主角扶不起！
透過「美國式開放初選」的搶下話語權，金溥聰出了狠招，加上優雅微笑對上氣急敗壞狀的柯文哲，第一時間，他在氣度上完勝！
奈何金溥聰輔佐的侯友宜實在太弱、太弱、非常弱，可以預判：金溥聰的這一招，必然後繼無力、鏡花水月。
2017年9月，柯文哲接受媒體專訪，自稱自己風格就是像「扁鑽」，特別擅長於「近身搏鬥」；金溥聰卻是擁有宮鬥功夫底子的，小刀鬥扁鑽，明眼人都看的出來所謂的「開放式民主初選」，就是吃柯文哲豆腐，欺負柯文哲無從對抗國民黨那些所謂的「牛鬼蛇神」之盤根錯節。
金溥聰更看準柯文哲的急躁特性，當金溥聰微笑以對、柯文哲齜牙裂嘴，氣度上，柯文哲輸了。
這只是第一層的「小刀陰招」，當他困住柯文哲扮黑臉之際，侯友宜扮白臉、不沾鍋，利用韓國瑜，至少在表面盡釋前嫌的局面下，全台大造勢，拉抬民調再攀高，讓領先柯文哲的態勢穩固化，甚至穩定地超越在5到10個百分點，下一步就是可以搞「板塊對決」、「棄柯保侯」。
盲點卻正在於金溥聰以前輔選馬英九時，最愛告誡輔選團隊的一句話：「貼近真實」，任何操作和策略，都不可能脫離主將的本質之影響。
看看侯友宜那一種在台上的氣勢，連常常一開口就冷場的馬英九，都足以稱讚侯友宜的口才有進步，很多人還是會問：就算金溥聰纏住柯文哲，侯友宜拉得起來嗎？
何況柯文哲也有「備案」，猛向郭台銘招手，猛替郭台銘的「517事變」叫屈，柯文哲的妹妹柯美蘭也開始打出「柯郭合」的呼聲，當金溥聰放出「藍白合」前夕，柯文哲就先喊要把郭台銘拉進來，黃珊珊和金溥聰會面時，也刻意談到郭台銘。
郭台銘雖然目前被刻意忽視，但他已宣稱超過連署門檻，拿到門票，在國民黨和宋濤喊話的全面封殺之下，透過「鈔能力」，竟能開出300多個連署站，顯然也創造了一批「郭台銘的隱形陸軍」。
柯文哲和郭台銘如果合流，就算不形成正副總統搭檔，一個參選、另一個擔任競選執行長，從歷來民調趨勢可以明顯論定，必然大幅超越侯友宜，雖然離超越賴清德仍有一大段距離，但到了12月底，「棄侯」必然發生。
這樣的危機，金溥聰不可能化解，因為朱立倫和侯友宜，前一陣子殺郭台銘已經殺到太狠了，雖然王金平在替侯站台時，呼喊郭台銘回家，仍是毫無漣漪。
此情此景，如果柯和郭因此轉向合流，又有共同的「被國民黨整」之同仇敵慨，金溥聰機關算盡，終究只是一場猴戲！
●作者：黃創夏／資深媒體人
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