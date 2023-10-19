林叨囝仔黑料狂爆！7寶媽申請「3童在家自學」惹議 教育局說話了
34歲網紅7寶媽Sydney經營臉書粉專「林叨囝仔The Lins' Kids」，累積超過32萬粉絲追蹤，但卻頻爆育兒爭議，近日更鬧出餵小孩吃生山羌肝，還疑似藉小孩氣喘發作，在臉書粉專推銷舒緩症狀的吸入劑，目前高雄市長陳其邁已經下令徹查。而7寶媽家中3名孩子曾申請在家自學，引來網友關心，對此教育局回應，3名學生已在今年9月19日放棄個人實驗教育，並以一般生身分轉回教育體制內就讀國小。
記者賴禹妡／綜合報導
Sydney近日遭網友翻出她2年前生吃山羌肝畫面後，又再挖黑料，揪出她今年1月初貼文，指她疑似藉小孩氣喘發作，在臉書粉專推銷舒緩症狀的吸入劑。對此，高雄市衛生局表示，今早已展開調查，若非法導購醫療器材及廣告屬實，兩行為最重可處600萬元罰鍰。
而Sydney過去曾在臉書粉專透露3個孩子在家自學，近日又不斷被爆黑料，讓網友相當關心3名孩子的就學狀況。對此，教育局指出，3名學生原本申請通過非學校型態實驗教育期程，因為年齡不同，已經分別於112、114與117學年度結束。
教育局今年9月15日又收到3名學生的自願放棄聲明書，已於9月19日發函設籍學校，同意3名學生放棄個人實驗教育，並以一般生身分轉回教育體制內就讀國小，目前3位學生就學狀況正常，教育局將會針對學生學習狀況是否落後，及融入團體生活適應問題，提供相關協助與輔導。