田中千繪、范逸臣槓上馬志翔「診間爆衝突」 魏德聖首度淚灑片場
田中千繪、范逸臣繼《海角七號》後，睽違15年再度以CP組合登場，電影《BIG》預告今（19）日上線，兩人在片中槓上飾演兒童癌症醫師的馬志翔，真實上演醫院內醫護人員與病患家屬角色對立的激動場面。一改過去史詩鉅片風格，魏德聖導演新片《BIG》挑戰溫馨的家庭題材，更是他第一部拍到流淚的作品。
記者黃雅琪／綜合報導
片中6個家庭來自不同的社會階層，擁有不同的故事線，7位飾演病童的演員自然流暢的演技，令全劇組印象深刻！魏德聖更破天荒開出「睡午覺條款」，訂下每日的午休時間，讓大家都能充分休息。但漫長的拍攝時間仍會遇到小演員們精神不濟或情緒失控的時候，導演透露他已經歷多次內心無聲的崩潰，但也學會變身成「魏伯伯」，抱起孩子用說故事的方式了解情況、安撫他們：「拍完我可以開幼稚園了！」
同樣身為人父的魏德聖表示，他深知每一個孩子的出生都不容易，成長過程更少不了意外或是病痛，還有許多孩子在出生時就遇到很大的難關，所以拍攝時看著小演員們純粹又自然的表現、充滿掙扎的求生欲，又讓他再度被生命的可貴所感動，不禁流下眼淚。電影《BIG》將於11月17至19日推出限量口碑場，12月1日全台上映。