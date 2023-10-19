景氣何時落底？台積電：非常接近了　談晶片禁令影響不大且可控

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針對法人提問景氣何時落底？總裁魏哲家回應快了「非常接近」，雖然台積電預期庫存消化將延續到第四季，但也說公司觀察到個人電腦和智慧型手機終端市場有需求穩定的早期跡象，若再加上無晶圓廠半導體的庫存持續降低，預期今年第四季結束時將來到更健康的水平。
而AI晶片需求強勁，台積電CoWoS先進封裝產能吃緊，之前宣布斥資900億元在竹科銅鑼園區設立先進封裝廠，魏哲家今日表示維持2024年底達到CoWoS產能倍增的目標，預估到2025年，台積電會持續擴充CoWoS封裝產能。
只是美國對中國的晶片禁令，外界憂心會不會影響到台積電？為此，魏哲家表示，中國南京廠近期獲得美國商務部工業和安全局展延豁免，得以持續營運，目前正在申請「經認證終端用戶（Validated End-User, VEU）」授權，並預計在不久的將來將取得無限期豁免。
魏哲家表示，晶片禁令讓台積電部分產品無法銷售到中國大陸，但他也強調這對台積電影響非常小且都在可控的範圍內，至少短期是如此，長期影響則還在評估。
至於先進製程部分，魏哲家表示3奈米已進入量產且具備良好的良率，今年下半年在高效能運算（HPC）、智慧型手機相關應用的支持下成長強勁。3奈米將占公司今年晶圓銷售金額的中個位數（mid-single digit）百分比，並預期明年占比將更高。而2奈米製程技術研發進展順利，將如期在2025年進入量產。