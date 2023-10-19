郭柯合前奏？才被爆二度郭柯會 郭台銘送黃珊珊抱抱龍再引遐想
鴻海創辦人郭台銘、柯辦總幹事黃珊珊兩人都是10月18日生日，民眾黨總統參選人柯文哲昨天送上花籃祝賀郭，更寫下「心想事成」，引發外界遐想。郭辦發言人陳家頤今（19）日再分享，郭台銘特別準備卡通玩具總動員中，角色「抱抱龍」的存錢筒，要送給黃珊珊，雙方從生日禮上禮尚往來，再度增添郭柯合想像空間。
記者林怡昕／台北報導
日前傳出，郭台銘搶在「韓柯會」之前，就已經和柯文哲見面，不僅如此，今天週刊報導，柯文哲其實已在二週內，至少二度與郭台銘碰面，在藍白合瀕臨破局之際，「郭柯合」成為討論焦點。
郭台銘更在昨天生日願望中，提及「2024年是Good timing（好時機）」，希望中華民國同胞們能做出正確選擇，不只玩諧音梗，還與柯文哲打出的競選口號是台灣的「選哲」相呼應。
不僅如此，昨天柯文哲送上花籃替郭台銘祝壽，寫下「心想事成」，黃珊珊也透過郭台銘兒子郭守正轉送蛋糕給郭台銘，對方也回送小蛋糕給黃珊珊，讓「柯郭合」再露曙光。
陳家頤今天再分享，郭台銘特別準備卡通玩具總動員中，角色「抱抱龍」的存錢筒，要送給黃珊珊，根據拍賣網站上價格估算，一隻要價三千至五千元不等，其實之前黃珊珊就曾透露，自己最喜歡的卡通角色就是抱抱龍，當時黃珊珊競選台北市長時，競辦就放有好幾隻抱抱龍公仔，如今，雙方透過禮品禮尚往來，更讓支持者期待的「郭柯合」再添可能性。