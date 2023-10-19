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三星注意了！OPPO Find N3 大摺疊機登台　近乎零摺痕售60990元

▲OPPO 今（19）日發表全新摺疊機 Find N3和Find N3 Flip，台灣同步展開預購。（圖／周淑萍攝）
▲OPPO 今（19）日發表全新摺疊機 Find N3和Find N3 Flip，台灣同步展開預購。（圖／周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

台灣摺疊機市場準備再掀一波風暴！大摺疊機除了三星之外，看好台灣市場，OPPO正式引進最新款Find N3，實際把玩，可以發現展開後的內部摺痕比競品更加完美，近乎零摺痕。此外，小摺疊Find N3 Flip 也同步亮相，價格部分向三星看齊，16+512 GB版本N3 為 6萬990元，而N3 Flip 為3萬2990元，台灣於即日起至10月27日開放預購，10月28日上市。

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OPPO佈局摺疊機市場相當積極，今年初於台灣才首度推出Find N2 Flip，於當時憑藉最大外螢幕，根據業者透露預購相較於其他手機有翻倍的成績，也因此讓業者信心滿滿，這次N3系列台灣跟著全球同步開賣，同時展開預購禮，買N3送Enco Air3 Pro、80W閃充組等。N3 Flip 送Enco Air3以及同樣送80W閃充組等。凡購機即享YouTube Premium 試用 3個月，以及Google One 100GB 6個月。

▲OPPO Find N3。（圖／周淑萍攝）
▲OPPO Find N3首度將潛望式鏡頭帶入摺疊手機，配置6400萬畫素OIS潛望式鏡頭；4800萬畫素超廣角鏡頭，大受好評的哈蘇也沒少。（圖／周淑萍攝）
📍大摺疊 Find N3

最輕僅239克。全新升級水滴轉軸，讓螢幕更無痕。軟體上搭載加入專為摺疊機設計的FoldableOS 3.0。採用台積電4奈米製程高通S 8 Gen 2，容量為16GB+512GB，以及4805mAh電量及67W SUPERVOOC超級閃充。

▲OPPO Find N3。（圖／周淑萍攝）
▲Find N3全新升級水滴轉軸，讓螢幕更無痕。（圖／周淑萍攝）
影像的部分，配備4800萬畫素OIS廣角鏡頭，採用創新的雙層感光元件，提升進光量；6400萬畫素OIS潛望式鏡頭，首度將潛望式鏡頭帶入摺疊手機；4800萬畫素超廣角鏡頭。大受好評的Hasselblad哈蘇專業影像聯名也將在Find N3經典再現，為拍攝的照片光影、色調加持更具質感，此外，Find N3導入「超清晰畫質引擎」，還原自然光影層次。

▲OPPO Find N3。（圖／周淑萍攝）
▲OPPO Find N3 展開後7.82吋，閉合時6.31吋，機身僅239克。（圖／周淑萍攝）
📍小摺疊Find N3 Flip

則是延續Find N2 Flip的設計，採用3.26吋直式外螢幕，往左一滑，就能輕鬆存取外螢幕應用程式庫，可以回覆訊息、安排日程、拍照或切換音樂，另有，「動態天氣壁紙」即時預覽天氣狀態；「寵物互動桌布」新增8款讓外螢幕更有趣，展開後主螢幕為6.8吋。

▲OPPO Find N3。（圖／周淑萍攝）
▲OPPO Find N3 Flip 採用3.26吋直式外螢幕，往左一滑，就能輕鬆存取外螢幕應用程式庫，可以回覆訊息、安排日程、拍照或切換音樂。（圖／周淑萍攝）
相機也是重頭戲，發揮OPPO強項，新增長焦鏡頭，是市場上唯一搭載三鏡頭的小摺疊手機，由5000萬畫素OIS廣角鏡頭、4800萬畫素超廣角鏡頭、3200萬畫素長焦鏡頭組成，同樣與哈蘇專業影像聯名調校。採用MediaTek Dimensity 9200處理器，4300mAh 大電量。


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