三星注意了！OPPO Find N3 大摺疊機登台　近乎零摺痕售60990元

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OPPO佈局摺疊機市場相當積極，今年初於台灣才首度推出Find N2 Flip，於當時憑藉最大外螢幕，根據業者透露預購相較於其他手機有翻倍的成績，也因此讓業者信心滿滿，這次N3系列台灣跟著全球同步開賣，同時展開預購禮，買N3送Enco Air3 Pro、80W閃充組等。N3 Flip 送Enco Air3以及同樣送80W閃充組等。凡購機即享YouTube Premium 試用 3個月，以及Google One 100GB 6個月。
📍大摺疊 Find N3
最輕僅239克。全新升級水滴轉軸，讓螢幕更無痕。軟體上搭載加入專為摺疊機設計的FoldableOS 3.0。採用台積電4奈米製程高通S 8 Gen 2，容量為16GB+512GB，以及4805mAh電量及67W SUPERVOOC超級閃充。
影像的部分，配備4800萬畫素OIS廣角鏡頭，採用創新的雙層感光元件，提升進光量；6400萬畫素OIS潛望式鏡頭，首度將潛望式鏡頭帶入摺疊手機；4800萬畫素超廣角鏡頭。大受好評的Hasselblad哈蘇專業影像聯名也將在Find N3經典再現，為拍攝的照片光影、色調加持更具質感，此外，Find N3導入「超清晰畫質引擎」，還原自然光影層次。
📍小摺疊Find N3 Flip
則是延續Find N2 Flip的設計，採用3.26吋直式外螢幕，往左一滑，就能輕鬆存取外螢幕應用程式庫，可以回覆訊息、安排日程、拍照或切換音樂，另有，「動態天氣壁紙」即時預覽天氣狀態；「寵物互動桌布」新增8款讓外螢幕更有趣，展開後主螢幕為6.8吋。
相機也是重頭戲，發揮OPPO強項，新增長焦鏡頭，是市場上唯一搭載三鏡頭的小摺疊手機，由5000萬畫素OIS廣角鏡頭、4800萬畫素超廣角鏡頭、3200萬畫素長焦鏡頭組成，同樣與哈蘇專業影像聯名調校。採用MediaTek Dimensity 9200處理器，4300mAh 大電量。