高雄高爾夫球場推動生態友善措施　落實ESG精神

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高雄市野鳥學會理事長林昆海指出，統整至9月的調查結果，以及eBird網站上的歷史資料，球場已紀錄到35科78種鳥類。其中有3種台灣特有種（台灣竹雞、五色鳥、小彎嘴），以及包含白頭翁、紅嘴黑鵯、樹鵲等在內的12種台灣特有亞種；保育類部分，更有14種野保法公告的二級保育類（其中13種皆為猛禽），包含黃鸝、黑翅鳶、東方蜂鷹、大冠鷲、灰面鵟鷹、鳳頭蒼鷹、赤腹鷹、松雀鷹、紅隼、遊隼、魚鷹、黑鳶、東方鵟及領角鴞，和紅尾伯勞1種三級保育類。猛禽棲架裝設至今，已經拍攝到14科23種鳥類，其中甚至有二級保育類的大冠鷲和領角鴞，在在顯示高雄球場是高雄市非常珍貴的生態綠洲。
在環境營造部份，有鑑於植物是自然界的生產者，因而種植水生植物、浮葉植物，輪傘莎草、野薑花、三葉埔姜及火筒樹等，以達到增加食物鏈的多樣性、增加景觀和水域變化、豐富球場內的食物來源等成果。
此外，也裝設鳥類巢箱和蝙蝠屋，希望可以提供領角鴞和蝙蝠額外的棲身之處，讓更多鳥類及蝙蝠在球場定居。更加強了員工的的生態教育訓練，幫助員工更了解球場的環境及生態，並於園區內設置多個生態解說牌，將來桿娣在陪伴球友打球時，就可以透過他們的介紹，讓球友更認識高雄球場的環境。