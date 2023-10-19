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高雄高爾夫球場推動生態友善措施　落實ESG精神

▲為了讓球場內的生態環境更臻完善，同時落實ESG的精神，高雄高爾夫球場在球場內進行一系列生態友善措施。（圖／記者陳美嘉攝，2023.10.19）
▲為了讓球場內的生態環境更臻完善，同時落實ESG的精神，高雄高爾夫球場在球場內進行一系列生態友善措施。（圖／記者陳美嘉攝，2023.10.19）

記者陳美嘉／高雄報導

建立至今已有62年的「高雄高爾夫球場」，除了提供優質的打球環境之外，更是珍貴稀有保育鳥類「黃鸝」在高雄的重要棲息環境之一。為了讓球場內的生態環境更臻完善，同時落實ESG的精神，今年度特別與高雄市野鳥學會合作，在球場內進行一系列生態友善措施。

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▲高雄高爾夫球場與高雄市野鳥學會合作，在球場內進行一系列生態友善措施。（圖／高雄市野鳥學會提供）
▲高雄高爾夫球場與高雄市野鳥學會合作，在球場內進行一系列生態友善措施。（圖／高雄市野鳥學會提供）
高雄高爾夫俱樂部副總經理劉厚鵬表示，氣候變遷和生物多樣性保育是近年來國際上最受矚目的兩大議題，高雄球場也隨著時代的演變積極回應國際的潮流和需求。期望透過這些生態友善措施逐漸發揮效果，除了滿足球場的既有功能之外，更提供球友們在生態友善的環境中，享受打球的樂趣，

高雄市野鳥學會理事長林昆海指出，統整至9月的調查結果，以及eBird網站上的歷史資料，球場已紀錄到35科78種鳥類。其中有3種台灣特有種（台灣竹雞、五色鳥、小彎嘴），以及包含白頭翁、紅嘴黑鵯、樹鵲等在內的12種台灣特有亞種；保育類部分，更有14種野保法公告的二級保育類（其中13種皆為猛禽），包含黃鸝、黑翅鳶、東方蜂鷹、大冠鷲、灰面鵟鷹、鳳頭蒼鷹、赤腹鷹、松雀鷹、紅隼、遊隼、魚鷹、黑鳶、東方鵟及領角鴞，和紅尾伯勞1種三級保育類。猛禽棲架裝設至今，已經拍攝到14科23種鳥類，其中甚至有二級保育類的大冠鷲和領角鴞，在在顯示高雄球場是高雄市非常珍貴的生態綠洲。

▲球場內進行一系列生態友善措施，落實ESG精神。（圖／高雄市野鳥學會提供）
▲球場內進行一系列生態友善措施，落實ESG精神。（圖／高雄市野鳥學會提供）
在環境營造部份，有鑑於植物是自然界的生產者，因而種植水生植物、浮葉植物，輪傘莎草、野薑花、三葉埔姜及火筒樹等，以達到增加食物鏈的多樣性、增加景觀和水域變化、豐富球場內的食物來源等成果。

此外，也裝設鳥類巢箱和蝙蝠屋，希望可以提供領角鴞和蝙蝠額外的棲身之處，讓更多鳥類及蝙蝠在球場定居。更加強了員工的的生態教育訓練，幫助員工更了解球場的環境及生態，並於園區內設置多個生態解說牌，將來桿娣在陪伴球友打球時，就可以透過他們的介紹，讓球友更認識高雄球場的環境。

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