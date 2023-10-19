巷仔內／笑看「藍白合」歹戲拖棚 綠營隔岸觀火靜待漁翁得利
「藍白合」渾沌不明，侯柯陣營日前掀開底牌，一場爛戲就此上演，事實上，自藍白合傳聞以來，綠營內部雖然始終定調為「別人家務事」，仍密切關注，深怕一個動態，就牽動總統選舉；面對「藍白合」即將演變成「藍白拖」，綠營及賴陣營隔岸觀火看戲、狠甩對手，按著自己步調、要穩扎穩打地，持續向國人爭取支持。
記者陳佩君／特稿
在「下架民進黨」前提，藍白開啟合作序幕，引發綠營高度關注，但雙方談合作以來，爆出許多爭議，從產生最強人選方式「喬不攏」外，近日甚至隔空互控，眼見在野整合陷入僵局，還傳出民眾黨總統參選人柯文哲在2週內至少2度與鴻海創辦人郭台銘碰面，讓外界霧裡看花。
自藍白合傳言以來，民進黨雖然對外定調是他黨家務事，卻也高度關注其發展情勢，在藍白互相把自身底牌掀起後，卻也被質疑是為了自身利益、各懷鬼胎、各自盤算。
藍白合從檯面下演到檯面上，綠營在旁隔岸觀火，默默地看著在野陣營亂陣腳、失分，眼見合作瀕臨破局，也不能竊喜，畢竟深怕一個不小心，就激怒在野營陣營及藍白支持者。
在野黨整合不整合，對於綠營而言，是不可控因素，只能做好本分、按著自己步調向前走，事實上，在選戰節奏上，賴清德每天按著自己節奏走，政見發表會一場又一場，與立委合體行程也是馬不停蹄，一天好幾場。
把可控因素做好，面對不可控的因素就盡人事聽天命，甚至能期待，在鷸蚌相爭之下，成為漁翁得利者，畢竟藍白合一旦破局，對賴清德而言，那就是最有利了！