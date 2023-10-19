文化部校外文化體驗！逾萬名中小學師生一起「玩進」藝文場館

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文化部指出，今天參與的一日遊路線是由文化部主辦，委由新北市政府教育局及文化局共同計畫安排，有效連結文化與教育單位之間的合作，更獲得學校熱烈報名回應，新北市政府已向文化部申請增加遊覽車數，帶動更多學生進入藝文場館。
今天來自三峽區龍埔國小、萬里區崁腳國小、鶯歌區鶯歌國小共145位師生，分別至台博館本館、古生物館、南門館、鐵道園區，參與「時空謎題偵探團」、「走讀樟腦小旅行」及「小匠師 大職人」等體驗活動。台博館以建築空間描繪及古蹟探險、台灣樟樹生態和植物調查、文資保存與修復工法體驗，引導不同年級同學藉由角色扮演、遊戲解密、走訪現場、動手翻模方式，進一步認識歷史演變、產業發展、建築特色。
在本館及古生物館的「時空謎題偵探團」單元中，學生分別扮演政府代表、財團老闆、文資專家、當地居民及民意代表角色，針對「如果拆除臺博館並改建為購物商場」議題發表立場。
代表文資專家的同學說，「堅決反對拆除博物館，文化資產只有1個，商場則到處可有。」扮演當地居民的龍埔國小6年級李同學則激昂的說，「政府、財團應該要聽居民的聲音」。
李同學分享，雖然以前也去過博物館，但是跟著同學來，「讓參觀及參與活動的過程有更多的討論，也讓自己有更多的思考」，尤其今天藉由扮演公聽會發言代表，更讓自己知道原來人民有絕對的言論自由可以對政策發表意見。
史哲表示，「校外文化體驗計畫」是疫後振興計畫之一，大家被關了3年，除了藉此機會讓同學們有機會走出校園，更希望孩子們透過一日的文化體驗，在生命歷程中，有機會成為一個文化參與者。
史哲說，看到學生們開心的參與活動，其實就跟大人們的生命經驗一樣，「誰喜歡一直待在學校呢？」期盼這個走出校園的文化體驗，能為孩子們留下最深刻的印象，同時，也期許博物館、藝文場館藉由各式體驗的規劃，為疫後復甦做最好的準備，更積極扮演文化平權的重要角色。