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文化部校外文化體驗！逾萬名中小學師生一起「玩進」藝文場館

▲文化部推動「校外文化體驗計畫」，帶動中小學師生走進全國各地文化藝術場所，文化部長史哲今（19）日到國立台灣博物館與國小生同樂。（圖／文化部提供）
▲文化部推動「校外文化體驗計畫」，帶動中小學師生走進全國各地文化藝術場所，文化部長史哲今（19）日到國立台灣博物館與國小生同樂。（圖／文化部提供）

記者李琦瑋／台北報導

文化部推動「校外文化體驗計畫」獲21個縣市政府響應，總計串聯20個中央與150個地方藝文場域，規劃好玩、多元、豐富的文化體驗內容，目標帶動4,000遊覽車次、15萬人次國小到高中師生，走出校園、走進全國各地文化藝術場所。文化部長史哲今（19）日到國立台灣博物館與新北市3所國小生同樂。

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文化部表示，校外文化體驗邀請各個縣市國小至高中共同參與，尤其以偏遠地區學校為優先，計畫自9月啟程，首發團已有105台遊覽車，其中近5成學生是第一次進到文化場館，預計10月將有超過1萬名師生參與。期盼全國各地的孩子們有機會在學習的各個階段，接觸文化資產、聆賞劇場表演、認識前輩藝術家、閱讀台灣文學、創造工藝作品等，進而養成到藝文場館欣賞展演的習慣。

文化部指出，今天參與的一日遊路線是由文化部主辦，委由新北市政府教育局及文化局共同計畫安排，有效連結文化與教育單位之間的合作，更獲得學校熱烈報名回應，新北市政府已向文化部申請增加遊覽車數，帶動更多學生進入藝文場館。
 
今天來自三峽區龍埔國小、萬里區崁腳國小、鶯歌區鶯歌國小共145位師生，分別至台博館本館、古生物館、南門館、鐵道園區，參與「時空謎題偵探團」、「走讀樟腦小旅行」及「小匠師 大職人」等體驗活動。台博館以建築空間描繪及古蹟探險、台灣樟樹生態和植物調查、文資保存與修復工法體驗，引導不同年級同學藉由角色扮演、遊戲解密、走訪現場、動手翻模方式，進一步認識歷史演變、產業發展、建築特色。

在本館及古生物館的「時空謎題偵探團」單元中，學生分別扮演政府代表、財團老闆、文資專家、當地居民及民意代表角色，針對「如果拆除臺博館並改建為購物商場」議題發表立場。

代表文資專家的同學說，「堅決反對拆除博物館，文化資產只有1個，商場則到處可有。」扮演當地居民的龍埔國小6年級李同學則激昂的說，「政府、財團應該要聽居民的聲音」。
 
李同學分享，雖然以前也去過博物館，但是跟著同學來，「讓參觀及參與活動的過程有更多的討論，也讓自己有更多的思考」，尤其今天藉由扮演公聽會發言代表，更讓自己知道原來人民有絕對的言論自由可以對政策發表意見。

史哲表示，「校外文化體驗計畫」是疫後振興計畫之一，大家被關了3年，除了藉此機會讓同學們有機會走出校園，更希望孩子們透過一日的文化體驗，在生命歷程中，有機會成為一個文化參與者。

史哲說，看到學生們開心的參與活動，其實就跟大人們的生命經驗一樣，「誰喜歡一直待在學校呢？」期盼這個走出校園的文化體驗，能為孩子們留下最深刻的印象，同時，也期許博物館、藝文場館藉由各式體驗的規劃，為疫後復甦做最好的準備，更積極扮演文化平權的重要角色。

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