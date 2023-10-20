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秀智當《女神斗娜》變老煙槍！穿阿嬤睡褲「狂抽9包菸」畫面震撼

▲秀智在主演的新戲《我的女神室友斗娜》中突破尺度，扮演老煙槍十分敬業。（圖／翻攝Netflix）
▲秀智在主演的新戲《我的女神室友斗娜》中突破尺度，扮演老煙槍十分敬業。（圖／翻攝Netflix）

記者陳雅蘭／綜合報導

Netflix最新浪漫影集《我的女神室友斗娜》今（20）日下午3點正式上線，該劇找來《愛的迫降》李正孝執導，裴秀智、梁世宗擔任男女主角，除了甜蜜感滿滿的劇情，秀智更為了作品突破戲路，從第1集到第9集都在抽菸，穿阿嬤睡褲當老煙槍，顛覆以往形象。《NOWnews今日新聞》為讀者整理《我的女神室友斗娜》必看要點，讓大家週末追劇有更多選擇。

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浪漫愛情劇《我的女神室友斗娜》改編自WEBTOON漫畫《愛上姐姐的理由》，故事講述平凡的大學生李元峻（梁世宗 飾）與退役的K-pop偶像斗娜（秀智 飾）意外同居，斗娜誤會元峻是狂熱的「私生飯」，好在只是誤會一場，她反過來想要多瞭解元峻的一切。

▲裴秀智、梁世宗（右）譜戀曲，劇情甜蜜感滿滿。（圖／Netflix）
▲裴秀智、梁世宗（右）譜戀曲，劇情甜蜜感滿滿。（圖／Netflix）
《愛的迫降》導演最新作品！故事比孫藝真、玄彬談戀愛「還要甜」

《我的女神室友斗娜》是《愛的迫降》導演李正孝執導的最新浪漫愛情作品，秀智、梁世宗在劇中的吻戲雖然不是集集都親，但過程都非常持久，讓人看了相當臉紅心跳。2人為了維繫感情，秀智表示：「斗娜每次都很興奮的要去捉弄元峻，在下戲後我也希望保持兩人之間的氛圍，所以私底下我也時常捉弄梁世宗，讓他常常嚇到或感到不知所措！」

《愛的迫降》在2019年播出後轟動全球，導演還意外成了男女主角孫藝真、玄彬的「媒人」，2人靠著「定情作」更加了解彼此，殺青後就假戲真做，當了2年情侶最後決定牽手走一輩子，結婚還生了個娃，生活幸福美滿。

▲劇中，裴秀智（左）劇中穿著阿嬤睡褲抽菸的畫面，讓人印象深刻。（圖／Netflix）
▲劇中，裴秀智（左）劇中穿著阿嬤睡褲抽菸的畫面，讓人印象深刻。（圖／Netflix）
秀智出道13年破格演出！第1集到第9集「焦慮就來一根菸」

從偶像女團miss A出身的秀智，2010年甫亮相就給人甜美、可愛形象，她也因為高顏值的關係，多次入圍「TC Candler」舉辦的《全球百大美女》排行榜，最高名次為11名，女神當之無愧。

事實上，在南韓當偶像，喝酒、抽菸等行為在「檯面上」是不被允許的；但秀智似乎不怕影響，在《我的女神室友斗娜》飾演偶像之外，還是一位老煙槍，「斗娜」只要遇到不順、焦慮，就是會點起一根香菸排解壓力，從第1集到最後一集香菸幾乎不離手，秀智為了演好角色的決心令人敬佩。

除了抽菸，秀智也表示為了《我的女神室友斗娜》克服怕水的障礙，她說：「其實我滿怕水，對水會有恐懼感，但當鏡頭開始拍攝時，就突然感到自信心，對於要下水也沒有那麼害怕，感覺自己真正融入斗娜的角色了！」

▲秀智戲中也是「女神」，走到哪都會被關注。（圖／Netflix）
▲▼秀智戲中是「女神偶像」，走到哪都會被關注。（圖／Netflix、IG）
▲秀智劇中穿搭超百變，休閒、睡衣、表演服、禮服通通有。（圖／秀智IG）
 
《我的女神室友斗娜》根本女神「穿搭教科書」！小心機設計、配件報你知

劇中，秀智是一名退役偶像，即使不當藝人，在平凡人的生活仍然是「女神」般的存在，只要她出現的場合，總會吸引路人關注。除了高顏值與完美比例的身材，秀智每一集的服裝搭配全不一樣，從貼身上衣褲、短裙、禮服、連身裙、拖鞋、五趾襪全都有，就連碎花設計的普通睡衣，穿在秀智身上總會讓女性「也想來一件」；觀眾若不知道秋冬服裝如何搭配，不妨參考《女神斗娜》的劇中穿搭吧！

▲▼秀智劇中穿搭超百變，休閒、睡衣、表演服、禮服通通有。（圖／Netflix）
▲▼秀智劇中穿搭超百變，休閒、睡衣、表演服、禮服、一般外出服通通有。（圖／Netflix）
▲秀智劇中穿搭超百變，休閒、睡衣、表演服、禮服通通有。（圖／Netflix）
 
▲秀智劇中穿搭超百變，休閒、睡衣、表演服、禮服通通有。（圖／Netflix）
 
▲秀智劇中穿搭超百變，休閒、睡衣、表演服、禮服通通有。（圖／Netflix）
 
▲秀智劇中穿搭超百變，休閒、睡衣、表演服、禮服通通有。（圖／Netflix）
 
▲秀智劇中穿搭超百變，休閒、睡衣、表演服、禮服通通有。（圖／Netflix）
 
▲秀智劇中穿搭超百變，休閒、睡衣、表演服、禮服通通有。（圖／Netflix）
 
▲秀智劇中穿搭超百變，休閒、睡衣、表演服、禮服通通有。（圖／Netflix）
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！
 

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