秀智當《女神斗娜》變老煙槍！穿阿嬤睡褲「狂抽9包菸」畫面震撼

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《愛的迫降》導演最新作品！故事比孫藝真、玄彬談戀愛「還要甜」
《我的女神室友斗娜》是《愛的迫降》導演李正孝執導的最新浪漫愛情作品，秀智、梁世宗在劇中的吻戲雖然不是集集都親，但過程都非常持久，讓人看了相當臉紅心跳。2人為了維繫感情，秀智表示：「斗娜每次都很興奮的要去捉弄元峻，在下戲後我也希望保持兩人之間的氛圍，所以私底下我也時常捉弄梁世宗，讓他常常嚇到或感到不知所措！」
《愛的迫降》在2019年播出後轟動全球，導演還意外成了男女主角孫藝真、玄彬的「媒人」，2人靠著「定情作」更加了解彼此，殺青後就假戲真做，當了2年情侶最後決定牽手走一輩子，結婚還生了個娃，生活幸福美滿。
秀智出道13年破格演出！第1集到第9集「焦慮就來一根菸」
從偶像女團miss A出身的秀智，2010年甫亮相就給人甜美、可愛形象，她也因為高顏值的關係，多次入圍「TC Candler」舉辦的《全球百大美女》排行榜，最高名次為11名，女神當之無愧。
事實上，在南韓當偶像，喝酒、抽菸等行為在「檯面上」是不被允許的；但秀智似乎不怕影響，在《我的女神室友斗娜》飾演偶像之外，還是一位老煙槍，「斗娜」只要遇到不順、焦慮，就是會點起一根香菸排解壓力，從第1集到最後一集香菸幾乎不離手，秀智為了演好角色的決心令人敬佩。
除了抽菸，秀智也表示為了《我的女神室友斗娜》克服怕水的障礙，她說：「其實我滿怕水，對水會有恐懼感，但當鏡頭開始拍攝時，就突然感到自信心，對於要下水也沒有那麼害怕，感覺自己真正融入斗娜的角色了！」
《我的女神室友斗娜》根本女神「穿搭教科書」！小心機設計、配件報你知
劇中，秀智是一名退役偶像，即使不當藝人，在平凡人的生活仍然是「女神」般的存在，只要她出現的場合，總會吸引路人關注。除了高顏值與完美比例的身材，秀智每一集的服裝搭配全不一樣，從貼身上衣褲、短裙、禮服、連身裙、拖鞋、五趾襪全都有，就連碎花設計的普通睡衣，穿在秀智身上總會讓女性「也想來一件」；觀眾若不知道秋冬服裝如何搭配，不妨參考《女神斗娜》的劇中穿搭吧！
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！