果陀全新劇作《妳和我和他的真相》年底壓軸巡迴演出

果陀劇場全新劇作《妳和我和他的真相》，改編自法國知名劇作家、同時也是奧斯卡金獎電影《父親》原作者費洛里安‧齊勒的《The truth》作品，由屈中恆、賴雅妍、蔡燦得和劉亮佐四位劇場鬼才齊力演出。故事由兩對已婚多年的夫妻拉開序幕，隨著劇情的展開，觸及婚姻的背叛與友誼的虛偽，逐步昇華至高潮，帶領觀眾進入一場充滿猜忌的旅程。
記者陳美嘉／高雄報導
劇中屈中恆和賴雅妍飾演一對各自有婚姻但卻雙雙出軌的偷情組合，兩人也因此大膽以睡衣造型上陣拍攝，賴雅妍身穿粉色性感睡衣，屈中恆則穿上四角大內褲搭配歐式吊襪帶，兩人在現場戲味十足的逗趣互動笑翻了眾人，更讓人期待屆時兩人在劇中精采的對手戲演出。
賴雅妍這次是繼《再見女郎》後睽違十年再度與果陀劇場合作，賴雅妍說，整場只有四個演員，節奏快速、角色對白多，而且是自已過去從來沒有嘗試過的舞台劇喜劇類型，第一次看完劇本就很驚艷。
屈中恆今年則是三度與果陀合作，劇場經驗豐富的他，這次要挑戰全程不下台與三位演員對戲。對於這次劇本要探討一段關係中的「殘酷真相」或「善意謊言」議題，屈中恆坦言自已可以接受適度的善意謊言，「當下給人舒服的感受是很重要的，時間一久，對方能夠理解善意謊言的用意，也比較能釋懷。」
《妳和我和他的真相》2023年十二月起到2024年一月將全台巡迴台北、高雄和台中，距離演出還有兩個月但已經有場次接近完售，更多演出資訊請密切留意果陀劇場官網。