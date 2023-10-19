藍白合陷僵局！趙少康建議兩陣營各退一步　共組「國民聯盟」

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趙少康說，因為大家都想當老大，才讓在野陣營整合困難，柯文哲、郭台銘都非總統不選，侯友宜肩負國民黨提名的重擔，也不可能退讓；與其三個和尚真的沒水喝，鷸蚌相爭漁翁得利，讓賴清德躺著當選、民進黨笑著繼續無法無天，趙少康建議藍白兩陣營不如各退一步，共組「國(民黨)民(眾黨)政黨聯盟」，為勝選後籌組聯合政府作準備。
趙少康認為，在「國、民聯盟」架構下，侯友宜就讓步，以柯文哲堅持的民調決定共推的總統人選，至於民調實施的日期及方式等細節，侯柯雙方再議；但是無論民調結果誰正誰副，約定未來四年都由侯友宜及國民黨負責組閣，並保留至少五個重要部會首長，如衛福部、勞動部、環境部、財政部等，由民眾黨決定「藍白各退一步、各盡所能，應該是對雙方都公平可行的構想。」
趙少康也說，由侯友宜或國民黨負責組閣的理由是，民眾黨目前培養的公職，不論人數、歷練都不足，未來頂多當選十席立委，如何組閣？但是如果在「國、民聯盟」的架構下共同努力，讓藍白合勝選，民眾黨就有加入內閣、推薦首長的權力，有利於長期發展茁壯。
趙少康提到，現有超過6成民意希望政黨輪替，但藍白沒有一方可獨力勝選，唯有合作才能達到目標。「我一再強調大局為重，也呼籲在野合作發揮創意，就有無限可能」，現在只有退一步才能海闊天空，也才能見山是山、看見各種可能！
趙少康指出，政黨輪替是民主的常態，做不好就下台，目標不是要分贓權力，而是要讓讓兩岸更和平，政治更清明，人民有更好的日子過。
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