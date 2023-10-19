台鐵公司首任董座杜微出線　產工5問批：改革回到原點

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產工直言，交通部長王國材所說的「回到原點」，不只是人選回到原點，改革也回到原點，試問杜微從2021年上任至今，「台鐵人力問題解決了嗎？員工待遇改善了嗎？維修經費要到了嗎？車輛安全改善了嗎？面對公司化離退潮衝擊，杜董事長準備好了嗎？」
杜微2021年4月上任以來，產工指出，先是面臨疫情期間防疫政策慢半拍，防護裝備準備不足，以及發生挪用工程管理費作為網路宣傳費用的誇張行徑，遭到監察院糾正；2022年發生彰化花壇號誌故障長達數日，更是凸顯台鐵人材斷層嚴重，對於留才待遇卻只調升2000元，至今對於人力補充毫無回應。
今年更是發生司機依安全規章拒駛險遭懲處，以及對太魯閣罹難者家屬以Line或致電道歉的荒謬方式，這些事件都一再顯示在杜微領導下的台鐵局，在國家財政的支持下都並未做好，「何以搖身一變成為董事長之後，能在缺乏國家財政支持下，帶領台鐵走向改革？」
「過去無法做好的事情，也會因為成為董事長之後有所改善嗎？」產工主張杜董事長應針對人力補足、待遇提升、行車安全、如何因應公司化離退潮四點，公開負責向國會、社會大眾提出具體規劃與方向。
對於台鐵企工今日以100多位代表，票選出代表1萬6000名台鐵員工的3位勞工董事吳長智、林佑哲、霍善屏，產工也表示十分遺憾，這是對台灣性別與民主諷刺，更對於勞工董事是否對未來誠信做事感到堪憂，特別是第一任勞工董事勢必將參與大量資產開發與土地買賣討論。
產工提到，吳長智過去多次對媒體稱「我們不可能擔任勞工董事，只會先幫忙做一些協調工作」、「等正式掛牌的時候絕對不是我們。」一再表示僅是籌備期間協助，等到今年底選出正式董事人選，兩人就會卸任，如今參選打臉自己當時的公開承諾，毫無誠信可言，產工依然主張員工直選和明定適格機制，拒絕具重大違失紀錄、判刑確定、擔任政府、政黨職位者不得擔任。
產工也要求交通部應拒絕台鐵企工勞工董事派任名單，不要包庇強暴犯及重大違失紀錄者。