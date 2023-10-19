存股族注意！金控想拿「老本」配息難了　金管會設下4大財務門檻 

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因此，金管會決定出手設限，在今日預告訂定新規定草案，並已邀集財政部、銀行公會、15家金控公司等相關單位開會研商，與會單位多贊同增訂相關規定的政策方向，就部分與會者於會中所提財務要件的標準，如各子公司資本適足率、財務結構及槓桿度等指標提供相關建議，金管會將併同預告期間其他意見全盤考量，明定動用「老本」得符合財務4大要件才行。
根據金管會明定的規定，在資本結構部分，分配後法定盈餘公積須達實收資本總額的50%，為金控公司財務業務健全應具備事項之一；資本適足率部分，最近一年度經會計師查核簽證之財務資料所複核的集團資本適足率扣除預計發放的現金股利（含以法定盈餘公積及資本公積發給股東現金）後的集團資本適足率須達120%以上，且該資本適足率應經由會計師複核；各子公司並應符合各業別相關資本適足性規範。
在財務健全度部分，金控公司及各子公司最近一次經主管機關金融檢查及最近一年度經會計師查核簽證之財務報告所提列的備抵損失、備抵呆帳及各項準備提列達各業別相關法令規定。在財務結構及槓桿度方面，金控公司最近一年度第3季雙重槓桿比率、負債占資產比率及財務槓桿度，即「（稅前損益+利息費用）÷稅前損益」低於同業平均水準，且分別未逾115%、15%及105%。
除了這4項財務指標之外，最後還須送金管會審查同意，也就是即便剛好能勉強達標，也未必能通過金管會這一關，也就是說，金控想動用老本配息難度大增。金管會也表示，如果以今年6月的財務狀況，無1家金控達到財務指標，但金管會也強調，金控明年要用法定盈餘公積、資本公積配息，看的是今年的財報，還有努力的空間。