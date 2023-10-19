▲ 進攻純電性能市場 中國HiPhi Z將推出千匹版本

純電性能車款的競爭越來越激烈，現在中國高合汽車HiPhi也將要加入這個戰局，他們宣布即將在低底盤純電轎車HiPhi Z身上延伸一款超性能車款，與其他的一線的純電性能轎車一樣都擁有突破千匹的馬力，而其外觀也已經完全更動，不僅有輕量化的配置，同時也增添更多空力套件，屆時發表時其數據表現將會是一大焦點。 我是廣告 請繼續往下閱讀 HiPhi Z再加上了超大尾翼之後，看起來很像是一輛性能跑車。×HiPhi Z再加上了超大尾翼之後，看起來很像是一輛性能跑車。HiPhi Z並不是什麼全新車款，這輛車在先前就已經發表並且進入生產階段，而在標準一般車型當中，該車輛擁有一對電動馬達，可以創造出672匹的最大馬力以及83.7公斤米的峰值扭力，雖然這樣的表現其實也相當不錯了，但是對於現今的性能純電房車來說，像是特斯拉 Model S Plaid、Lucid Air Sapphire、極氪Zeekr 001 FR還有即將推出的保時捷Taycan三電動馬達版本，上述這些車款都擁有超過千匹馬力的配置，而HiPhi Z不想在這個市場當中落敗。 最新的影片可以看到車輛經過了徹底的空力改造，包含了車頭的導流端板全部重新設計，引擎蓋上也有針對空力改善做出的更動，而後方有一個全新的擴散器，並且在車尾處新增了超大尾翼，相信會為車輛帶來良好的下壓力，不過如果對比其他的千匹轎車，HiPhi Z這輛性能版本確實更加張狂，其他的車輛相對都頗為低調，而動力部分猜測會使用三馬達系統，千匹馬力將會是肯定的，但車輛可以擁有多麼厲害的賽道性能表現依舊還是未知數。空力套件部分全部重新設計，看起來也使用了輕量化的碳纖維材料。×空力套件部分全部重新設計，看起來也使用了輕量化的碳纖維材料。車尾的空力套件也相當引人注目，相信在下壓力表現上應該會相當不錯。×車尾的空力套件也相當引人注目，相信在下壓力表現上應該會相當不錯。超大尾翼的配置是一大亮點，但其實賽道的成績才是大家最在意的。×超大尾翼的配置是一大亮點，但其實賽道的成績才是大家最在意的。 白牌王者宏佳騰STR 250強勢來襲，25週年特仕車魅力換裝驚喜登場 品牌迎創立 25 週年，宏佳騰發表 STR / 3D-350R / Ai-1 Ultra Belt 車系！24 年式 Mazda CX-3 推 Vivid Editio 不加價Mercedes-Maybach GLS 現身 ART TAIPEI 展會！