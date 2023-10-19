用餐後假裝「心臟病發」！他成功躲掉20次帳單 終踢到鐵板被拆穿
一位年約50歲的立陶宛男子，透過假裝「心臟病發」，在西班牙狂吃霸王餐。男子每次用餐完，就會在付帳前心臟病發倒地，藉此躲過至少20家餐廳的帳單。不過，日前男子終於踢到鐵板，被機警的餐廳老闆識破，沒叫救護車而是報警，送男子進監獄吃牢飯。餐廳老闆也公布男子的照片，提醒周圍店家別再受騙。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合西班牙媒體報導，這位立陶宛男早在2022年11月，便曾因假裝心臟病發吃霸王餐被拆穿，而遭警方拘留。但由於吃霸王餐罪責不高，男子似乎不在乎偶爾幾次失敗，換個地點依舊持續他的演出，靠著收到帳單前的「心臟病」，不斷在科斯塔布蘭卡地區白吃白喝。
由於科斯塔布蘭卡地區是著名觀光區，當地有許多來自歐洲各地的遊客，男子可能就是看準餐廳會把自己當作外地觀光客，往往送醫後也不會再追究付錢買單的問題。
報導指出，日前男子在享用完34.85歐元、約1193元新台幣的餐點後，不知為何，男子沒有直接上演心臟病發的戲碼，而是謊稱沒帶錢包要回飯店拿。但店員不讓他離開，男子這才故技重施，摀著胸口倒地，開始假裝心臟病發作。
但此時老闆已經起了疑心，認為男子的倒地「非常戲劇化」，所以沒有打電話叫救護車而是報警。警察到場時男子還想繼續演戲，要警察幫忙送醫，但警察一眼認出男子就是吃霸王餐的前科犯，立即將其逮捕。
報導指出，餐廳老闆不僅將男子的照片分送到周圍店家，提醒大家別再受騙，更計畫與其他曾被騙過的店家提起聯合訴訟，目標要提高男子的刑責，讓他待在監獄吃更久的牢飯，以儆效尤。