▲ 231019 Honda換電系統將投入物流示範試運行

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在不久前，Honda才該發表純店商用車N-VAN e:，如今Honda將N-VAN e:與換電系統相合，開市進行輕型商用車換電運行的示範運行，使用的車輛就是使用Honda換電系統電池的“MEV-VAN Concept”微型商用概念車；同時該換電系統的電池充電系統的電力將是源自再生能源。
Honda的目標是到2050年透過旗下產品與企業活動來實現探碳中和，為此Honda將除步擴大使用「Mobile Power Pack e:」換電系統電動車的規模，以及擴大使用再生能源的使用。
日本著名的物流公司『大和運輸株式會社』為實現2050年淨零排放，以2030年溫室氣體排放量減少48%（與2020年度相比），將引進2萬輛電動車，並安裝太陽能發電系統，包括設置810個發電設施，建立玲乾冰營運，並將再生能源電力使用率提高到70%。
在2023年6月開始，Honda與『大和運輸株式會社』致力投入永續措施，其中Honda預計在204年春天正式發表電動微型商用車N-VAN e:，投入物流業，對該車投入物流業的可行性與運行數據進行收集。
不過電動車投入物流業還是有所疑慮與運行問題，例如：充電時造成的待機時間，無法持續執行物流運送，以及夜間車輛同時充電導致的峰值電力使用不平衡，此時，換電系統將可發揮作用，讓物流車隊不會因車輛充電時間，降低整體效率。
這次示範試運行使用的MEV-VAN Concept，配置了八個可換電池，換電站使用白天陽光產生的可再生能源為電池充電，並有助於更有效地管理能源，減少充電的物流待機時間與緩解高峰用電。整個示範試運行將自2023年11月5展開。