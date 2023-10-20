職場薪女力／Google台灣總經理林雅芳　「不假裝完美」的領導哲學

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林雅芳進入Google將近10年的時間，於2019年9月擔任台灣總經理，負責台灣業務與運營發展，曾於英特爾、微軟、華碩等知名企業任職，並且擁有科技業數十年經歷，整個職業生涯都與科技和國際市場發展脫離不了關係，見證了行動電話初來乍到、個人電腦起飛，再到網路普及、台灣科技於國際市場開疆擴土。
「有幸一直以來都能在科技浪尖上，見證它每個階段的變革。」Podcast裡傳來林雅芳的聲音，生動的敘述中，聽眾彷彿也一同在海景第一排目睹了科技的迭代。
Google作為國際企業，從公司創業歷程、每一次新產品服務推出，再到商業模式與管理層面，一舉一動皆為媒體所關注的焦點。公司的組織文化強調「心理安全感」，林雅芳曾在媒體專訪中表示，知識型經濟非常仰賴每一個人都能釋放所知所能，讓員工能在一個放心的環境與狀態下，願意承擔風險去創新。
然而，能夠真正做到鼓勵員工犯錯，能安心提出多元意見的老闆並不多，她卻與Google追求員工「心理安全感」的理念一致，並成功讓擁有超過20個不同國家的員工都信服於她。林雅芳曾提到，過去遇到問題，也常有害怕與焦慮的心情，但她不斷學習告訴自己，將害怕的感覺轉換成「興奮」，這個世界彷彿成了她的遊樂園，所有看似難以下嚥的挑戰，都化作令她為之興奮的遊樂設施，「每一個經歷都會是幫助我得到更多歷練的養分，當然，你可以讓事情只是『經過』，但也可以將它視做『經歷』。」
林雅芳擁有一位領導人的氣勢，卻毫無上位者高高在上的架子，總能拉下最高主管的頭銜與自尊，大方承認自己「所不知道的事」，並成為一塊「海綿」，謙虛且從不間斷的請教與學習，比起肩負全知全能的角色，她更傾向於集結不同專業的人一起克服挑戰。對於身為高階經理人的她來說，主動揭露自己哪裡需要學習、開會時克制不要先發言，這些方式都讓同仁更願意表達想法與貢獻一己之力。
她曾透過媒體分享，Google是她待過這麼多的公司裡面，最沒有國境、組織、文化的界線的企業，在剛加入時還很不習慣，覺得像是進入一片大海，不像游泳池裡有泳道區分界線。曾有美國籍主管建議她做事要先把「限制」拿掉，試著想像在資源無限的情況下，能達到什麼程度的效果，好在她沒有把這位主管的建言只當成「耳邊風」，而是視作「經歷」，如今看待員工不單單僅是看其專業，也包括員工的文化認同與自我認同，而「能與不同文化與特質的同事合作」也成為Google在挑選人才上不可或缺的能力。
林雅芳擁有鄰家的氣質，卻也同時擁抱遠見的思想，擅於集結來自不同文化、成長背景與專業領域的人，也不斷精進學習與內省，更不吝嗇於反求諸己。身為領導者，不假裝完美，反而讓她變得更加完美。