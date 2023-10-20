巷仔內／加薩危機炸出國際新現狀？中東緊張　凸顯世界局勢之變

以巴衝突恐開闢「第3戰線」！約旦憂心：最糟狀況還沒到

▲約旦外交部長薩法迪19日警告，以色列與哈馬斯之戰，最糟糕的時刻恐怕還未到來。（圖／美聯社／達志影像）
▲約旦外交部長薩法迪19日警告，以色列與哈馬斯之戰，最糟糕的時刻恐怕還未到來。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

自從以色列開始轟炸巴勒斯坦加薩地區，並與黎巴嫩真主黨、敘利亞頻頻發生衝突後，約旦河西岸的暴力事件也有激增趨勢，引發人們對於「第3戰線」開闢的擔憂。鄰國約旦外交部長19日也警告，以色列與哈馬斯之戰，最糟糕的時刻恐還未到來，目前沒有跡象表明，各方緩和緊張局勢的努力已取得成功。

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根據《路透社》報導，控制加薩地區的哈馬斯於10月7日對以色列發動突襲，造成1400多人死亡，以色列隨後對加薩進行報復轟炸，已有3500多人因此喪生，以色列並準備對加薩發動全面地面攻擊，誓言「摧毀」哈馬斯。

▲巴勒斯坦自治區衛生部指出，自哈瑪斯集團越界攻擊以色列並遭回擊、空襲加薩以來，已造成當地至少1900人喪生。（圖／美聯社／達志影像）
▲自哈馬斯越界攻擊以色列以來，加薩地區頻頻遭受空襲，造成不少當地居民傷亡。（圖／美聯社／達志影像）
支持以色列的西方國家擔心，這場衝突將演變成更廣泛的戰爭，使伊朗撐腰的黎巴嫩真主黨成為第2戰線，而約旦河西岸則成為以色列媒體所說的「潛在第3戰線」。這種說法並非空穴來風，自本月7日以來，已有70多名巴勒斯坦人在約旦河西岸的暴力事件中喪生。

以色列軍方聲稱，已準備好應對包括哈馬斯在內的敵對勢力，指控哈馬斯試圖在2線或3線戰爭中「吞沒」以色列，威脅已經升級。

與此同時，約旦外交部長薩法迪（Ayman Safadi）19日在與德國外長舉行的記者會上警告，這場戰爭將產生「災難性影響」，幾乎所有跡象都表明，最糟糕的情況即將到來，並在未來一段時間內產生痛苦的後果，外交努力在結束衝突方面似乎還沒有任何成效。

薩法迪並指出，結束戰爭的決定不在於其他國家，而是以色列，認為巴勒斯坦人不應被從加薩地區強行驅逐，以色列在哈馬斯襲擊後，對平民的一連串空襲與轟炸，是在對加薩居民實施集體懲罰，約旦不允許以色列將其製造的危機「輸出」到自己境內。

約旦國王阿卜杜拉二世（Abdullah II of Jordan）17日訪問德國時也直言，約旦和埃及不會接收來自加薩的巴勒斯坦難民，需要找到一個能使巴勒斯坦人和以色列人結合在一起的政治前景，阿拉伯人和以色列人應該要共同努力，否則「暴力迴圈」只會持續下去。

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