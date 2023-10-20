以巴衝突恐開闢「第3戰線」！約旦憂心：最糟狀況還沒到

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支持以色列的西方國家擔心，這場衝突將演變成更廣泛的戰爭，使伊朗撐腰的黎巴嫩真主黨成為第2戰線，而約旦河西岸則成為以色列媒體所說的「潛在第3戰線」。這種說法並非空穴來風，自本月7日以來，已有70多名巴勒斯坦人在約旦河西岸的暴力事件中喪生。
以色列軍方聲稱，已準備好應對包括哈馬斯在內的敵對勢力，指控哈馬斯試圖在2線或3線戰爭中「吞沒」以色列，威脅已經升級。
與此同時，約旦外交部長薩法迪（Ayman Safadi）19日在與德國外長舉行的記者會上警告，這場戰爭將產生「災難性影響」，幾乎所有跡象都表明，最糟糕的情況即將到來，並在未來一段時間內產生痛苦的後果，外交努力在結束衝突方面似乎還沒有任何成效。
薩法迪並指出，結束戰爭的決定不在於其他國家，而是以色列，認為巴勒斯坦人不應被從加薩地區強行驅逐，以色列在哈馬斯襲擊後，對平民的一連串空襲與轟炸，是在對加薩居民實施集體懲罰，約旦不允許以色列將其製造的危機「輸出」到自己境內。
約旦國王阿卜杜拉二世（Abdullah II of Jordan）17日訪問德國時也直言，約旦和埃及不會接收來自加薩的巴勒斯坦難民，需要找到一個能使巴勒斯坦人和以色列人結合在一起的政治前景，阿拉伯人和以色列人應該要共同努力，否則「暴力迴圈」只會持續下去。
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