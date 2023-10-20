MLB／Ketel Marte再見安打！響尾蛇2:1氣走費城人系列賽扳回一城
美國職棒（MLB）國聯冠軍戰G3在今（20日）上演，由亞利桑那響尾蛇在主場迎戰費城費城人，雙方前8局戰成1:1平手，但響尾蛇靠著9局下Ketel Marte滿壘擊出中外野再見安打，以2:1氣走費城人，也在7戰4勝的賽制中搶下1勝，避免被聽牌，但系列賽仍以1勝2敗落後。
記者張志宇/綜合報導
此戰雙方前6局皆無攻勢一分未得，但來到7局上，費城人率先打破鴨蛋，響尾蛇第一任後援Andrew Saalfrank開局就投出保送，隨後更換投手Ryan Thompson，但遭到Alec Bohm敲安，儘管Bryson Stott擊出雙殺打，但隨後湯普森在三壘有人時投出暴投，讓費城人兵不血刃攻下1分打破僵局；響尾蛇則在7局下給予反擊，靠著Lourdes Gurriel Jr.在一壘有人時，擊出二壘安打追平比分。
來到9局下1:1平手局面，費城人派出終結者Craig Kimbrel，但先是保送Lourdes Gurriel Jr.，隨後代打Pavin Smith安打與Geraldo Perdomo 遭到保送形成滿壘，此時Ketel Marte一棒掃出右外野再見安打，終場就以2:1終止費城人季後賽4連勝。
此戰雙方上演投手戰，兩邊共動用10位投手，響尾蛇先發Brandon Pfaadt今主投5.2局送出9K沒有失分無關勝敗，勝利投手為9局上登板1局無失分的終結者Paul Sewald；費城人先發Ranger Suárez本場主投5.1局送出7K無失分無關勝敗，敗投為9局下砸鍋的Craig Kimbrel。