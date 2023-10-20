頭頸癌、肺癌免疫治療將納健保給付 逾千位患者可受惠
頭頸癌高居台灣男性癌症發生率第3位、男性死亡率第4位，且逾半數為無法手術的晚期患者，亟需免疫藥物等最新治療作法協助。健保共擬會經會議討論，正式同意將特定條件的頭頸癌第一線免疫治療納入健保給付，這次會議也同意將特定條件的肺癌免疫治療納入給付。
記者林志怡／台北報導
頭頸癌作為台灣男性的重大威脅，不只衝擊患者本身，也對本就不寬裕的家庭造成沉重的負擔，衛福部健保署於10月19日召開共擬會議，討論將「移轉性或無法切除的復發性頭頸部鱗狀細胞癌」的第一線免疫治療納入健保。
對於會議結果，衛福部健保署副署長蔡淑鈴指出，這次會議最終針對相關免疫治療的「頭頸癌」與「肺癌」健保給付條件進行放寬，健保原先支付價為5萬5769元，經討論後調降為4萬9334元，因為簽有其他協議，可以再降低一些，對健保預算衝擊可控，相關放寬預計12月1日生效。
這次共擬會議中，肺癌方面，納入「移轉性鱗狀非小細胞肺癌且是PD-L1表現CPS為1~40」第一線治療併用化療，約250人到280人有望受惠；頭頸癌方面，則是「先前沒有接受過全身性治療、無法手術切除的復發性或移轉性第三期、第四期的頭頸部鱗狀細胞癌成人患者，PDL1表現為CPS≧20」，約680至730人可受惠。