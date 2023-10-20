大白天板橋公園毒蟲與友敘舊 警盤查說大話1分鐘秒破功遭逮
新北市警察局保安大隊員警日前中午時於新北市板橋區執行巡邏勤務，在中正路板信公園涼亭內巧遇先前已遭逮捕撤銷的洪姓因毒品案通緝男子，一旁則有前來敘舊的55歲黃姓男子，因其神情微露不安，甚至在盤查時還大言不慚說「吃毒的都沒多厲害啦!有毒早就被警察抓了」的言語，沒想到話說完不到1分鐘內，員警即在黃男的皮夾內查獲4包剛買來的安非他命，意外破獲毒品案，偵訊後將黃男移送新北地檢署偵辦。
記者吳嘉億／新北報導
據了解，黃男在員警盤查前半小時，才剛以打工賺來的6000元買到4包毒品安非他命，恰巧在公園碰到洪姓友人，兩人便坐在公園涼亭內聊天，沒想到49歲洪姓友人先前也才因毒品案件遭警方通緝被抓，警方原要盤查洪姓男子，卻因黃男一番言論馬上被查獲毒品破功打臉，讓警方也想不透黃男是哪裡來的勇氣，自認為藏得很好不會被發現，才會滿嘴謊言。
新北市警察局保安大隊第二中隊中隊長林和田表示，18日中午時執行巡邏勤務於板信公園涼亭內發現先前因毒品通緝案遭逮捕的洪男，上前盤纏見一旁的黃姓男子神情有異，在男子提供身上的物品給員警查看時，在其黑色皮夾內當場查獲4包毒品安非他命，黃男坦承自以為藏得很好不會被發現，才會滿嘴狂言，偵訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦，後續將再追查達品來源。
林和田指出，黃姓男子供稱近期因工作不順、心情鬱悶，才會異想天開企圖藉由毒品逃避現實壓力，強調毒品嚴重戕害身心健康，呼籲民眾應尋求正當方式紓解壓力，切勿藉由藥物濫用逃避現實焦慮及壓力。
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