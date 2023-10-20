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樂桃航空促銷！今晚8點開賣、飛日本1440元起　虎航899元起剩今天

▲樂桃航空今(20)晚20:00《萬聖節促銷》活動開跑，優惠期至10月22日23:59，針對飛東京、大阪、名古屋等推出Simple Peach單程票價新台幣1,440元起。（圖／樂桃航空提供）
▲樂桃航空今(20)晚20:00《萬聖節促銷》活動開跑，優惠期至10月22日23:59，針對飛東京、大阪、名古屋等推出Simple Peach單程票價新台幣1,440元起。（圖／樂桃航空提供）

記者葉盛耀/綜合報導

為迎接10月萬聖節，樂桃航空今(20)晚20:00《萬聖節促銷》活動開跑，至10月22日23:59，推出Simple Peach單程票價新台幣1,440元起！適用航線包含高雄出發前往大阪（關西）和台北（桃園）出發前往大阪（關西）、東京（成田・羽田）、名古屋（中部）、沖繩（那霸）。另外台灣虎航(Tigerair Taiwan)也有「不出遊就搗蛋」活動，針對所有航線都促銷，最低是飛澳門899元，優惠僅到今(20)晚23:59。

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此次樂桃航空的《萬聖節促銷》活動，針對多個日本航線，推出Simple Peach單程票價新台幣1,440元起的促銷，包含高雄出發前往大阪（關西）和台北（桃園）出發前往大阪（關西）、東京（成田・羽田）、名古屋（中部）、沖繩（那霸）。今(20)晚20:00開搶，優惠至10月22日23:59，可預訂出發日期為2023年10月29日～2024年01月31日，需提醒的是，聖誕節與跨年那幾天檔期幾乎都不適用。

▲樂桃航空《萬聖節促銷》活動，針對包含東京在內的多個日本航線推出單程未稅價1,440元起的促銷。（圖／美聯社／達志影像）
▲樂桃航空《萬聖節促銷》活動，針對包含東京在內的多個日本航線推出單程未稅價1,440元起的促銷。（圖／美聯社／達志影像）
另外台灣虎航也有「不出遊就搗蛋」活動，一次針對所有航線都有促銷價，促銷期至今(20)日晚上23:59，可預訂旅遊日期為即日起~2024年1月20日。最便宜的是台北/台中/高雄–澳門單程未稅價899起。另外飛日本、韓國、泰國等，都有1799~2099元的促銷價，皆是單程未稅價。

▲台灣虎航(Tigerair Taiwan)也有「不出遊就搗蛋」活動，針對所有航線都促銷，最低是飛澳門899元。（圖／取自Pixabay）
▲台灣虎航(Tigerair Taiwan)也有「不出遊就搗蛋」活動，針對所有航線都促銷，最低是飛澳門899元。（圖／取自Pixabay）

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