樂桃航空促銷！今晚8點開賣、飛日本1440元起 虎航899元起剩今天
為迎接10月萬聖節，樂桃航空今(20)晚20:00《萬聖節促銷》活動開跑，至10月22日23:59，推出Simple Peach單程票價新台幣1,440元起！適用航線包含高雄出發前往大阪（關西）和台北（桃園）出發前往大阪（關西）、東京（成田・羽田）、名古屋（中部）、沖繩（那霸）。另外台灣虎航(Tigerair Taiwan)也有「不出遊就搗蛋」活動，針對所有航線都促銷，最低是飛澳門899元，優惠僅到今(20)晚23:59。
記者葉盛耀/綜合報導
此次樂桃航空的《萬聖節促銷》活動，針對多個日本航線，推出Simple Peach單程票價新台幣1,440元起的促銷，包含高雄出發前往大阪（關西）和台北（桃園）出發前往大阪（關西）、東京（成田・羽田）、名古屋（中部）、沖繩（那霸）。今(20)晚20:00開搶，優惠至10月22日23:59，可預訂出發日期為2023年10月29日～2024年01月31日，需提醒的是，聖誕節與跨年那幾天檔期幾乎都不適用。
另外台灣虎航也有「不出遊就搗蛋」活動，一次針對所有航線都有促銷價，促銷期至今(20)日晚上23:59，可預訂旅遊日期為即日起~2024年1月20日。最便宜的是台北/台中/高雄–澳門單程未稅價899起。另外飛日本、韓國、泰國等，都有1799~2099元的促銷價，皆是單程未稅價。