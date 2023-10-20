台積電強漲撐不了大盤！台股早盤跌逾150點 電子熄火、AI慘摔
美國聯準會主席鮑爾談話後，市場憂心年底前可能還會再升息，使10年期公債殖利率逼近5%，再加上以巴衝突加劇，美股四大指數昨（19）日皆走跌，台北股市今（20）日也跟著摔，雖然台積電法說會後ADR漲3.6%，今日早盤也漲5元，來到551元，漲幅0.9%，但拉抬不了大盤，台股早盤跌150點，下殺來到16295點，跌幅1%。而重要電子股與AI概念股倒一片。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數19日下跌250.91點，或0.75%，收3314.17點；標普500指數下跌36.60點，或0.85%，收4278.00點；那斯達克綜合指數下跌128.13點，或 0.96%，收13186.18點；費城半導體指數下跌45.68點，或1.34%，收3367.77點。今日早盤日韓股市分別跌0.6%與近2%。
受到美股走跌影響，台北股市今日早盤跌150點，下殺來到16295點，跌幅1%。權值王台積電法說會後ADR大漲3.6%，今日早盤也漲5元，來到551元，漲幅0.9%。聯電與力積電也漲1%多，但世界先進跌1%。其他重要電子股幾乎一片綠油油，包括華碩、群創、友達、南亞科、和碩、大立光、國巨、旺宏跌0.7%到2%以上
由於美超微跌7%，台廠AI概念股也綠光罩頂，緯創與廣達跌多跌幅達3%，英業達與技嘉跌2%多，緯穎跌2%以上，其他世芯-KY、智原、廣明、研揚、勤誠、健策跌2到3%。由於台積電走強，部分半導體族群表現較為亮眼，包括揚智漲6%，矽統、京元電、祥碩漲1到2%。